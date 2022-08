von Christina Klein Jennifer Lopez und Ben Affleck heirateten nach ihrer standesamtlichen Trauung in Las Vegas nun noch mal mit einer großen Feier in Savannah im US-Staat Georgia. Die Sängerin hatte zu diesem Anlass ein ganz besonderes Geschenk für ihren Mann vorbereitet.

Vor 135 geladenen Gästen gab sich Bennifer am vergangenen Wochenende noch mal das Ja-Wort. Das großzügige 87 Hektar große Gelände von Afflecks knapp neun Millionen-Dollar Villa diente als Party-Location mit vielen Programmpunkten. Einer davon, war eine Überraschung für Ben Affleck, denn J.Lo performte nur für ihn.

Es gab eine andächtige Zeremonie, einen Cocktailempfang, ein opulentes Abendessen und natürlich eine Party und ein Feuerwerk. Fotos zeigten das Paar, das sich an einem Steg am See der Villa umarmte. Dabei schauten sie andächtig einem Feuerwerk zu, das die nächtliche Veranstaltung beenden sollte. Immer mehr Einzelheiten und Fotos der legendären Hochzeit tauchen nun bei Social Media auf, darunter auch ein Video, indem Jennifer Lopez ihrem Ehemann Ben Affleck einen ganz eigenen Song performte.

Jennifer Lopez: "Ich kann nicht genug von dir kriegen"

In dem Video sieht man, wie der Schauspieler auf einem Stuhl vor dem Geschehen platziert wurde. Er sitzt im Mittelpunkt, das Szenario erinnert ein wenig an eine Strip-Show, doch der Überraschungsauftritt von J.Lo ist viel mehr als das. Zur Hochzeit hat sie ihrem Angebeteten ein eigenes Lied geschrieben und performt dieses kurzerhand in ihrem Kleid von Ralph Lauren auf der Hochzeitsparty inklusive Background-Tänzerin.

In dem Refrain des Liedes singt sie immer wieder, dass sie nicht genug von ihm bekommen kann. Weiter heißt es in den Zeilen: "Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren... Ich bin immer noch in dich verliebt... Du weißt, dass ich nicht genug bekommen kann". Ben Affleck scheint die besondere Aufführung zu genießen und man sieht, wie er seine schöne Braut anlächelt. Einmal richtetedie Sängerin das Mikrofon in Bens Richtung und lässt ihn sogar mitsingen.

Doch dieser Song ist nicht das erste Lied, dass sie für ihren Mann geschrieben hat. Schon 2002 veröffentlichte J.Lo "Dear Ben" auf ihrem Album "This Is Me… Then" mit überschwänglichen Texten wie: "Du bist perfekt... Ich kann mich einfach nicht kontrollieren... Ich kann nicht mit jemand anderem zusammen sein... anscheinend bin ich süchtig danach, wie du mich berührst".

Von 2002 bis 2004 waren J.Lo und Affleck schon einmal liiert und sogar verlobt. Die Beziehung scheiterte damals kurz vor der Hochzeit. Seit 2021 sind die beiden Hollywood-Stars erneut ein Paar und schafften es dieses Mal auch vor den Traualtar. Schon 2002 sang sie in dem Song "Ich liebe dich, du bist perfekt... Eine Manifestation meiner Träume... Ich glaube, Gott hat dich für mich geschaffen", nicht ahnend, dass es sich 20 Jahre später wohl bewahrheiten sollte.

Quellen: Instagram, Daily Mail, ET Online