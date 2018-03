Ein Jahr sind Jennifer Lopez (48, "On the Floor") und der ehemalige Profi-Baseballspieler Alex Rodriguez (42) nun schon ein Paar - und jetzt sind sie offenbar bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Denn wie die US-Seite "The Wall Street Journal" berichtet, haben sich die beiden ihr erstes gemeinsames Liebesnest gekauft. Geworden ist es ein 4.000 Quadratmeter großes Apartment in New York für satte 15,36 Millionen Dollar (rund 12,5 Millionen Euro).

In der großzügig bemessenen Wohnung kann das Paar nun ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: viel Zeit mit der Familie verbringen. "Wir machen alles Mögliche mit den Kindern, schauen einen Film oder essen Schokoladenkekse", schwärmte Rodriguez erst kürzlich bei einer Party eines Fitnessstudios gegenüber "Entertainment Tonight". Der 42-Jährige bringt seine beiden Töchter Natasha (13) und Ella (9), Lopez ihre Zwillinge Emme und Max (10) mit in die Beziehung.