Jennifer Lopez leidet wegen ihrer Kinder unter Schuldgefühlen

von Eugen Epp Die Zwillinge von Jennifer Lopez stehen seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Die Sängerin und Schauspielerin weiß, dass ihre Kinder darunter leiden: "Das habe ich ihnen angetan."

Zusammen mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie von 2004 bis 2011 verheiratet war, hat Jennifer Lopez zwei Kinder. Die Zwillinge Max und Emme sind mittlerweile 15 Jahre alt – und daran gewöhnt, als Kinder von berühmten Eltern aufzuwachsen. Die Sängerin und Schauspielerin aber plagen deshalb Schuldgefühle.

"Ich habe noch nicht viel mit ihnen darüber gesprochen, aber es fängt jetzt gerade an, dass sie mich wissen lassen, wie sie von Menschen behandelt werden", erzählte Lopez in einem Interview mit "Audacy". Die 53-Jährige stört sich daran, dass ihre Kinder andauernd von "Fremden beurteilt werden". "Das Kind von berühmten Eltern zu sein ist nicht gerade etwas, was viele Menschen verstehen. Sie tun mir leid, weil sie sich das nicht ausgesucht haben. Das habe ich ihnen angetan", so Lopez.

Jennifer Lopez: Ihre Kinder stehen stets in der Öffentlichkeit

Ihre Zwillinge teilen das Schicksal vieler Kinder von berühmten Eltern: Sie werden oft nur im Zusammenhang mit ihrem Vater und/oder ihrer Mutter betrachtet, nicht als eigene Persönlichkeiten. Außerdem stehen sie von Kindesbeinen an im Rampenlicht der Öffentlichkeit, werden von Paparazzi verfolgt oder erleben, wie ihre Eltern in den Medien zerrissen werden. "Es wird nicht gesehen, wer sie sind. Und ich denke, das ist für sie wirklich schwer. Ich würde sie gerne davor beschützen", erklärt Jennifer Lopez. Ihre Kinder wüssten, dass sie ständig im Fokus stünden.

Jennifer Lopez ist seit dem vergangenen Sommer mit ihrem Schauspielkollegen Ben Affleck verheiratet, mit dem sie vor der Hochzeit mit Marc Anthony bereits schon einmal verlobt war. Affleck hat drei Kinder im Teenageralter aus der Ehe mit Jennifer Garner. Das Leben mit fünf Teenies sei "eine Herausforderung", gab Lopez kürzlich zu. Auch in ihrem neuen Film geht es um das Leben einer Mutter: Sie ist seit Kurzem in "The Mother" auf Netflix zu sehen.

Quelle: "Audacy"

