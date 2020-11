Jennifer Lopez hat mit 51 Jahren die Hüllen fallen lassen und zeigt sich nackt auf dem Cover ihrer neuen Single. Neben ihren Muskeln präsentiert die Sängerin auch ihren Verlobungsring.

Im Mai 1999 veröffentlichte Jennifer Lopez mit "If You Had My Love" ihre erste Single, die sich 25 Wochen an der Spitze der US-Charts hielt und die Karriere der gebürtigen New Yorkerin einläutete. 21 Jahre, zwei Kinder und drei Ehen später gehört J.Lo noch immer zu den erfolgreichsten Frauen des Popbusiness. Gerade erst liefert sie einen umjubelten Auftritt bei den American Music Awards, mit dem sie jüngere Kolleginnen wie Taylor Swift oder Billie Eilish in den Schatten stellte. Nun erscheint Lopez' neue Single mit dem Titel "In The Morning" und auch im Alter von 51 Jahren setzt die Latina auf ihr bewährtes Erfolgsrezept: Sexappeal verbunden mit tanzbaren Rhythmen. "If you love me / Say it in the morning / Not just in the evening / Only when you want my body / Want my body", singt Lopez.

Für das Single-Cover hat sie sich von dem Fotografen-Duo Mert Alaş und Marcus Pigott ablichten lassen. Der Türke und der Brite arbeiten seit Mitte der Neunziger zusammen und gehören zu den begehrtesten und erfolgreichsten Künstlern hinter der Kamera. Ob Rita Ora, Miley Cyrus oder Madonna – zahlreiche Musikerinnen lieben ihre Arbeiten. Auch in der Modebranche sind Mert & Marcus, wie sie sich als Fotografen-Duo nennen, extrem gefragt.

Jennifer Lopez posiert nackt mit Verlobungsring

Jennifer Lopez haben sie allerdings nicht in teuren Designerkleidern abgelichtet, sondern nackt. Die 51-Jährige lässt lediglich ihre Muskeln spielen, verdeckt ihren Busen mit dem linken Arm. Das Einzige, was funkelt, ist der Verlobungsring, den ihr Baseballspieler Alex Rodríguez an den Finger steckte. Die beiden sind seit 2017 ein Paar.

Lopez postete das Motiv auf ihrem Instagram-Account und die Reaktionen ihrer Follower sind eindeutig. "Legende", kommentiert etwa Kollegin Rita Ora. "Hot", findet es Sängerin Vanessa Hudgens und Fitnesstrainerin Tracy Anderson schreibt: "Wenn das nicht das Internet zusammenbrechen lässt, dann schafft das keine."

Viele sehen nicht bloß die nackte Jennifer Lopez, sondern eine starke, einflussreiche Frau. Denn die Musikerin ist auch eine clevere Unternehmerin. Mit dem hüllenlosen Schnappschuss bewirbt sie ihre neue Single – und ganz nebenbei eine Kosmetiklinie, die sie neu auf den Markt bringt.