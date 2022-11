von Christina Klein Jennifer Lopez und Ben Affleck haben knapp zwanzig Jahre nach ihrer ersten Beziehung wieder zueinander gefunden. Noch heute erinnert sich die Sängerin, wie schmerzhaft damals die Trennung war.

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren von 2002 bis 2004 das Traumpaar Hollywoods. Unter dem Pärchennamen Bennifer wurden sie schon wie eine Person behandelt, doch dann, im Jahr 2003, platzte die geplante Hochzeit. Begründung: zu viel Medienrummel. Kurz danach folgte die Trennung.

Nachdem sie getrennte Wege gegangen waren, fanden sie neue Partner in Jennifer Garner und Marc Anthony. Der Schauspieler bekam drei Kinder, die Sängerin Zwillinge. 2021 dann die Sensation, Bennifer waren wiedervereint, es gab ein Revival der Liebesgeschichte, dieses Mal mit Happy End, spontaner Las Vegas Hochzeit und großer, traditioneller Hochzeitssause in Afflecks Anwesen in Georgia.

Am vergangenen Freitag kündigte Jennifer Lopez an, dass sie im kommenden Jahr ein Album auf den Markt bringen wird, neun Jahre nach ihrem letzten. Das neue Album soll den Titel "This Is Me … Now" tragen und erinnert damit bewusst an die LP "This Is Me … Then", die zwanzig Jahre zuvor, am 25. November veröffentlicht wurde. In einem Interview mit Apple Music verriet J.Lo, warum sie diese Parallelen wählte: "Vor zwanzig Jahren habe ich mich in die Liebe meines Lebens verliebt. Ich arbeitete an einem Album und es hieß "This Is Me… Then". Es ging darum, diesen Moment festzuhalten. Jetzt ist das Erstaunlichste und Unglaublichste passiert. Der Grund, warum wir hier sind, ist, dass ich diesen Moment festhalten möchte, weil er noch besser ist als das erste Mal".

Jennifer Lopez glaubt, dass ihr Weg zu einem Neuanfang mit Ben vorgesehen war

Sie spielt damit auf die erneute Liebe mit Ben Affleck an und verriet aber auch, wie schlimm und schmerzhaft die damalige Trennung für sie war: "Es war so schmerzhaft, nachdem wir uns getrennt hatten. Als wir diese Hochzeit vor 20 Jahren absagten, war das der größte Liebeskummer meines Lebens. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sterben würde. Es schickte mich für die nächsten 18 Jahre in eine Spirale, wo sich nichts mehr richtig anfühlte."

Eine Love-Story, die auch Hollywood nicht besser hätte schreiben können. Und Jennifer Lopez glaubt fest daran, dass der Weg ihrer Beziehung mit Ben Affleck vom Universum so gewollt war. "Ich denke, jetzt, wo wir älter geworden sind, merken wir, dass alles klarer ist, denn auch wenn wir es damals fühlten, nun wissen wir es. Es gibt keine Fragen mehr und kein 'Schauen wir mal wo es hinführt'. Nein, es sind du und ich. Das ist alles, bis zum Ende. Das ist es. Es wird immer ein wir sein."

Vielleicht musste es so sein, damit das Paar in reiferer Form einen Neustart beginnen konnte, so denkt die 53-Jährige. "Wir kannten uns schon ewig, und wir mussten diese getrennten Wege gehen. Wir haben andere schöne Dinge erlebt und wir haben diese wundervollen Kinder. Sobald wir reifer und vollständiger waren, uns selbst mehr liebten und wirklich komplett auf unseren eigenen zwei Beinen stehen konnten, wie es das Universum wollte, wurden wir wieder in das Leben des anderen gebracht. Es war wie ein Riss in den Wolken und dieses Lied kam durch. Es war wie: 'Boom, das ist es.' Und wir waren uns beide sehr sicher."

Quellen:US Weekly, Apple Music