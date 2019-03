Die ganze Welt darf an der Verlobung von Sängerin Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") und Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez (43) teilhaben. Nachdem das Paar bereits den Klunker in Großaufnahme auf Instagram veröffentlicht hat, haben beide nun weitere Fotos des Heiratsantrages vom 9. März 2019 gepostet. Doch ist das noch echte, intime Romantik?

Alles wird festgehalten

J.Lo veröffentlichte gleich eine Bilderstrecke - wie praktisch, dass der Fotograf offenbar live dabei war. Auf dem ersten Foto ist der Kniefall von A-Rod zu sehen, dann der Moment, in dem er ihr den Ring an den Finger steckt, der Kuss, der alles besiegelt sowie die innige Umarmung danach. Die Sängerin wirkt in der Tat überrascht auf den Fotos am Strand. Hat sie den Fotografen womöglich nicht gesehen? Oder sind diese Bilder nachträglich für die Öffentlichkeit inszeniert worden? Darüber können ihre Fans vorerst nur spekulieren. Traumhaft schön sind die Aufnahmen allemal.

Lopez und Rodriguez haben vor Kurzem ihr Zweijähriges gefeiert. Für beide ist es nicht die erste Ehe. Der ehemalige Profi-Sportler war von 2002 bis 2008 mit Cynthia Scurtis (46) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen seine Töchter Natasha (14) und Ella (10). Lopez sagt zum vierten Mal Ja. Ihre einjährige Ehe mit Schauspieler Ojani Noa (44) endete 1998. Mit Choreograf Chris Judd (49) war sie von 2001 bis 2003 verheiratet. Ihre dritte Ehe mit Sänger Marc Anthony (50) hielt von 2004 bis 2014. Mit ihm hat sie die elfjährigen Zwillinge Emme und Max.