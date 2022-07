Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich das Jawort gegeben. Das wissen wir bisher über ihre Hochzeit.

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) haben endlich geheiratet. Am Sonntag bestätigte die Musikerin die Hochzeit in ihrem Newsletter "On The JLo". Einige Details über ihre spontane Las-Vegas-Hochzeit gab die Schauspielerin in dem Schreiben bekannt. Das wissen wir über die Traumhochzeit der beiden.

Location

Jennifer Lopez und Ben Affleck gaben sich in Las Vegas in der berühmten "A Little White Wedding Chapel" das Jawort. Eine Heiratslizenz sollen sie zuvor in Clark County im US-Bundesstaat Nevada erworben haben. Auf der Lizenz soll Lopez mit ihrem neuen Namen unterschrieben haben - auch ihren Newsletter signierte sie bereits mit "Jennifer Lynn Affleck".

Outfits

J.Lo trug für die Zeremonie ein "Kleid von einem alten Film" und Affleck wählte ein "Jackett aus seinem Kleiderschrank", wie Lopez in ihrem Newsletter bekannt gibt. Mehrere Fotos zeigen jedoch, dass die Sängerin im Laufe des Abends von ihrem trägerlosen Hochzeitskleid in ein weißes Kleid mit Spitzenmuster wechselte. Die Robe stammt vom libanesischen Designer Zuhair Murad (51).

Ring

Auch ein weiteres wichtiges Detail zeigte die Sängerin und Schauspielerin ihren Fans bereits: Am Morgen nach der Hochzeit teilte die 52-Jährige bei Instagram ein Foto von sich, auf dem sie ungeschminkt im Bett liegt. In ihrer linken Hand hält sie ihr Handy - an der Hand ist auch ihr Ehering zu sehen.

Gäste

Über die Gästeliste der Hochzeit ist bislang nichts bekannt. Aus J.Los Newsletter geht jedoch hervor, dass ihr Kind Emme (14) anwesend war. Ein Foto zeigt Emme am Steuer eines pinken Cadillacs. Emmes Zwillingsbruder Maximilian (14) und Ben Afflecks Kinder Violet (16), Seraphina Rose (13) und Samuel (10) waren offenbar ebenfalls anwesend - in ihrem Newsletter schreibt J.Lo davon, dass ihre Kinder an der Hochzeit teilnahmen. Emme und Maximilian stammen aus Lopez' vorangegangener Ehe mit Marc Anthony (53). Affleck hat seine drei Kinder mit Ex-Frau Jennifer Garner (50).

Trauzeugen

Über die Trauzeugen der frisch Vermählten ist ebenfalls nichts Offizielles bekannt. Mehrere US-Medien berichteten jedoch in den Tagen vor der Hochzeit davon, dass Afflecks Bruder Casey Affleck (46) angeblich die Rolle des Trauzeugen übernehmen sollte.

Lange Liebesgeschichte

J.Lo und Affleck lernten sich 2001 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Im November 2002 verlobten sie sich, trennten sich aber im Jahr 2004. Affleck heiratete 2005 seine Kollegin Jennifer Garner. 2015 trennte sich das Paar. J.Lo heiratete schon 2004 den Sänger Marc Anthony. Ihre Beziehung ging 2011 auseinander. Seit letztem Jahr sind Affleck und J.Lo wieder ein Paar, im April 2022 verlobten sich die beiden.