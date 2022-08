Drei Tage Party, Promi-Gäste und Barbecue zum Abschluss. Immer mehr Details zur Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck sickern durch.

Am Wochenende steigt die große Hochzeitsparty von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) und immer mehr Details sickern durch. Sicher scheint mittlerweile, dass die zweite Trauung - nach ihrer Mini-Hochzeit in Las Vegas - auf dem Anwesen von Affleck in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, stattfinden wird. Unter anderem berichtet "Page Six", das Promiportal der "New York Post", dass dort bereits ein großes Festzelt aufgebaut wurde. Mitarbeiter würden den ganzen Tag an den Vorbereitungen arbeiten.

Geplant sei eine dreitägige Feier für Familie und Freunde, heißt es weiter. Bereits am Freitag sollen die Feierlichkeiten mit einem offiziellen Probeessen eingeleitet werden. Die eigentliche Zeremonie ist demnach für Samstag geplant, am Sonntag soll die große Feier mit einem riesigen Barbecue für alle Gäste langsam ausklingen. Die Trauung soll im Übrigen der prominente Lebensberater und Podcaster Jay Shetty (34) vollziehen. Lopez gilt als enger Freund von Shetty und soll mit ihm bereits seit Jahren über Beziehungsprobleme reden. Star-Eventmanager Colin Cowie (60) soll als Wedding-Planer engagiert worden sein.

Auch zahlreiche Promis und Stars werden natürlich erwartet. So sollen sich in jedem Fall Ben Afflecks Bruder und Schauspielkollege Casey Affleck (47) in Georgia einfinden, aber auch Talkshow-Host Jimmy Kimmel (54), Schauspielerin Drea de Matteo (50) oder Afflecks Jugendfreund und Oscarpreisträger Matt Damon (51). Casey Affleck wurde bereits von einem Paparazzo in Savannah abgelichtet, wie er bei einem Donut-Laden offenbar Nervennahrung für die gesamte Familie shoppte, wie ebenfalls "Page Six" berichtet.

Das machen Jennifer Lopez und Ben Affleck vor der Hochzeit

Jennifer Lopez und Ben Affleck lassen es vor der Hochzeit eher ruhig angehen. Bilder zeigen die Patchwork-Familie gemütlich in der Innenstadt von Savannah beim Kaffee trinken - Afflecks Tochter Violet (16) war ebenfalls mit dabei. Das "People"-Magazin berichtet darüber hinaus, dass sich Lopez ein wenig Wellness gönnte und es sich beim örtlichen Glow Med Spa gut gehen ließ, während sich Affleck mit den Kindern einen Espresso um die Ecke gönnte.

"Sie sind eindeutig sehr verliebt", wird der Ladenbesitzer des Kosmetik-Ladens zitiert. Sie wirkten alle wie eine glückliche und zusammenhaltende Familienbande". Lopez sei "absolut makellos". "Es ist unglaublich, wie schön sie ist. Sie ist der Inbegriff einer strahlenden Braut", so Courtney Victor. Lopez wird im Übrigen in einem Kleid von Ralph Lauren zur Trauung am Samstag erwartet.

Ihre erste Hochzeit in Las Vegas fand am 17. Juli 2022 nur im kleinsten Kreis statt und war mehr oder weniger spontan und ungeplant. Zu Gast waren unter anderem J.Los Kind Emme (14) und Afflecks Tochter Seraphina (13). Lopez und Affleck waren bereits von 2002 bis 2004 miteinander verlobt, trennten sich jedoch wieder. Seit Frühjahr 2021 sind die beiden wieder ein Paar.