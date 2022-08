von Luisa Schwebel Nach ihrem Liebescomeback warteten Jennifer Lopez und Ben Affleck nicht lange, bis sie einander das Jawort in Las Vegas gaben. Jetzt soll noch größer gefeiert werden.

Wer dachte, zwei Weltstar würden höchst bescheiden mit einer kleinen Hochzeit ohne Gäste feiern, der irrt sich. Wie das Nachrichtenportal "Page Six" in Erfahrung gebracht hat, planen Jennifer Lopez und Ben Affleck tatsächlich noch eine größere Zeremonie – die am kommenden Wochenende stattfinden soll.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Zweite Hochzeit wohl an diesem Wochenende

Erst vor einem Monat gaben sich die Sängerin und der Schauspieler in Las Vegas das Jawort. Ohne großes Brimborium, Gäste und Kameras. Die zweite Hochzeit soll daher ganz anders ausfallen. "Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass sich an ihrem großen Tag alles um sie dreht", sagte eine Quelle "Page Six".

Drei Tage lang wollen die beiden dem Portal zufolge feiern. Nach einem Dinner am Freitag soll die Zeremonie am Samstag stattfinden, gefolgt von einer Party und einem gemeinsamen Grillen am Sonntag.

Erste Details zu Kleid und Gästeliste

Und auch ein Detail zu Jennifer Lopez' Kleid ist bereits durchgedrungen. Es soll ein maßgeschneidertes Ralph Lauren Couture-Dress sein. Laut "Page Six" soll die Modezeitschrift "Vogue" die modische Komponente der Feierlichkeiten begleiten. Auch hinsichtlich der Gästeliste konnte "Page Six" bereits Details herausfinden. So sollen unter anderem Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck und Drea de Matteo geladen sein.

Hochzeit in Las Vegas Jennifer Lopez und Ben Affleck: Filmliebe, Trennung, Traualtar – die Geschichte ihrer Liebe 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Schauspieler Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez haben heimlich geheiratet. Die beiden gaben sich am vergangenen Wochenende während einer Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Das bestätigte die 52-Jährige in einem Rundschreiben an ihre Fans . "Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, Liebe ist geduldig. 20 Jahre geduldig", schrieb Lopez zu Beginn des Beitrages, in dem sie Details zur Hochzeit verriet und auch Fotos veröffentlichte. Darauf ist sie in zwei verschiedenen weißen Kleidern zu sehen, auch Affleck trug ein weißes Jackett. Den Newsletter unterschrieb Lopez zum Schluss mit ihrem neuen Namen: Jennifer Lynn Affleck. Mehr

"TMZ" berichtete vor wenigen Wochen, die Feier solle auf Ben Afflecks Anwesen in Georgia stattfinden. Gut möglich ist außerdem, dass J.Lo ihre Fans nach der Hochzeit über ihren Newsletter auf dem Laufenden halten könnte. Nach dem Jawort in Las Vegas schrieb sie dort: "Wir haben es getan. Liebe ist schön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig."

Quellen: "Page Six" / "TMZ"

+++ Lesen Sie auch +++

Bennifer 2.0: Die Liebesgeschichte, auf die Fans der Nullerjahre gewartet haben