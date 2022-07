Welch ein schönes Happy End! Jennifer Lopez und Ben Affleck haben am Wochenende klammheimlich in Las Vegas geheiratet. Und sie ist nicht länger "JLo".

Ab jetzt heißt sie: Mrs. Jennifer Lynn Affleck. So hat die Sängerin am Sonntag den Newsletter an ihre Fans unterschrieben. Damit bestätigt die 52-Jährige die Hochzeit am Samstag in Las Vegas – eine Überraschung für die Branche. Im April diesen Jahres hatte Schauspieler Ben Affleck um die Hand seiner Freundin angehalten. Als die in der Badewanne lag, so verriet es die glückliche Braut in spe damals in ihrem Newsletter. In der jüngsten Ausgabe offenbart sie erste Details zur Überraschungs-Trauung in Las Vegas.

"Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, Liebe ist geduldig. 20 Jahre geduldig", führt Jennifer ein. Nachdem sie ihre Eheerlaubnis eingeholt hätten – wodurch die Presse Stunden später Wind von der Hochzeit bekam – seien sie gegen Mitternacht an der berühmten "Little White Wedding Chapel" angekommen. "Mit den besten Trauzeugen, die man sich vorstellen kann, einem Kleid aus einem alten Film und einem Jackett aus Bens Kleiderschrank lasen wir unsere Gelübde in der kleinen Kapelle vor und reichten einander die Ringe, die wir bis an unser Lebensende tragen werden", so Jennifer weiter. Es sei die "beste Nacht" ihres Lebens gewesen. "Liebe ist eine großartige Sache, vielleicht die beste – und wert, darauf zu warten."

Spitze, Schleppe und Herzausschnitt – das Brautkleid der neuen Frau Affleck

Wie die Entertainment-Seite "etonline.com" berichtet, trug Jennifer bei ihrer Hochzeit ein Kleid von Designer Zuhair Murad. Weiß, schmal geschnitten, ein Spitzen-Dress mit Herzausschnitt, Carmen-Ärmeln und Schleppe. Ihre Haare hatte die Sängerin offen über ihre Schultern fallen lassen und nur das Deckhaar zurückgebunden. Am Hinterkopf wurde der Schleier mit Spitzen-Bordüre festgesteckt.

Das Kleid "aus einem alten Film" ist vermutlich aber ein anderes. Denn in ihrem Newsletter zeigte sich die Braut nicht nur in dem Murad-Kleid, sondern auch noch in einem anderen Dress. Das zweite ist ebenfalls weiß, hat einen U-Boot-Ausschnitt, keine Ärmel und ein 3-D-Muster. In einem Video ihres Hair-Stylisten Chris Appleton führt es die Braut vor. "Ich bin so aufgeregt", erklärt sie.

Am nächsten Tag postete die Sängerin ein Bild aus ihrem Bett. Mit einem breiten Lächeln lag sie zwischen den Laken und offenbarte ihren Ehering.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: ihre Liebesgeschichte und die Frauen und Männer, die folgten

2001 lernten sich Jennifer Lopez und Ben Affleck am Set ihres Films "Gigli" kennen. Ein Jahr später drehten sie "Jersey Girl" und dabei soll es gefunkt haben. Im selben Jahr stellt der Schauspieler seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Rund 1,2 Millionen US-Dollar soll der rosafarbene Diamant gekostet haben, den Ben Jen ansteckt. Mittlerweile soll er das Zehnfache wert sein. 2003 stand die Hochzeit an, aber damals verschoben sie die Trauung mehrmals, bevor sie sich Anfang 2004 trennten. "Let's get loud"-Superstar Lopez gründete später mit Gesangskollege Marc Anthony eine Familie, bekam die Zwillinge Max und Emme. Doch die Ehe scheiterte. Es folgten Beziehungen mit ihrem Tänzer Casper Smart und Baseball-Star Alex Rodriguez. Währenddessen heiratete der Schauspieler seine Kollegin Jennifer Garner und wurde dreimal Vater. Nach der Trennung 2015 war er mit der Produzentin Lindsay Shookus und der Schauspielerin Ana de Armas liiert. Im Frühjahr 2021 waren beide wieder Single und es heißt, dass sie sich bei ihm meldete. Schon bald sah man sie wieder zusammen und im Sommer war klar: Sie geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Gekrönt wurde diese nun mit dem Jawort. Dieses Mal soll es für immer sein.