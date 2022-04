Was bedeutet der Diamantring am Finger von Jennifer Lopez? Die Gerüchteküche brodelt. Es wäre nicht ihre erste Verlobung mit Ben Affleck.

Jennifer Lopez (52) heizt die Gerüchteküche an: Hat sich die Sängerin mit Hollywood-Star Ben Affleck (49) verlobt? Der Grund für die Spekulationen: Die 52-Jährige scheint auf einem neuen Paparazzi-Foto, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, einen großen Diamantring an ihrer linken Hand zu tragen.

Lopez soll laut "Page Six" mit ihrer 14-jährigen Tochter Emme im kalifornischen Culver City beim Möbelkauf gesehen worden sein. Auf den Bildern, die die Promiseite der "New York Post" zeigt, trägt der Star eine große Sonnenbrille, ein weites, buntes Kleid - und den auffälligen Ring.

Es wäre nicht die erste Verlobung von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Die beiden hatten vor etwa 20 Jahren schon einmal ihre Hochzeit geplant. 2004 gaben sie aber nach zwei gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Noch im selben Jahr heiratete die Musikerin und Schauspielerin Marc Anthony (53). Mit ihm bekam sie 2008 die Zwillinge Emme und Max. Auch Affleck gab einer anderen das Jawort: Er heiratete 2005 Jennifer Garner (49), mit der er drei Kinder hat: Violet (16), Seraphina (13) und Sam (10).

Liebes-Comeback vor einem Jahr

Im Frühjahr 2021 konnten sich die Fans der beiden dann freuen: Lopez und Affleck kamen wieder zusammen, nachdem die Sängerin ihre Verlobung mit dem ehemaligen Baseball-Superstar Alex Rodriguez (46) gelöst hatte.

Vor wenigen Wochen gab es bereits Gerüchte, dass das Promipaar den nächsten Schritt in seiner Beziehung macht: Angeblich wollen die beiden eine gemeinsame Villa kaufen. Das berichtete das US-Promiportal "TMZ". Demnach wollen sie für 50 Millionen US-Dollar (etwa 46 Millionen Euro) ein Anwesen im noblem Stadtteil Bel Air in Los Angeles erstehen. Lopez und Affleck planen laut dem Bericht, samt ihrer Kinder in die Villa zu ziehen.

Das Haus ist "TMZ" zufolge knapp 2.000 Quadratmeter groß. Es verfügt über zehn Schlafzimmer und 17 Bäder. Die Villa beinhaltet außerdem mehrere Küchen, ein Kino, einen Fitnessraum und einen Pool. Zudem ist das Grundstück durch viele Bäume rund herum abgeschirmt, soll aber dennoch eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt bieten.