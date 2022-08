Jennifer Lopez und Ben Affleck haben ihre zweite Hochzeit perfekt geplant, doch damit konnte niemand rechnen: Kurz vor Beginn der Feierlichkeiten verletzte sich die Mutter des Schauspielers und musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach ihrer spontanen Trauung Mitte Juli in Las Vegas feiern Ben Affleck und Jennifer Lopez an diesem Wochenende eine zweite Hochzeit im US-Bundesstaat Georgia. Dort besitzt der Schauspieler seit 2003 ein herrschaftliches Anwesen mit einem 87 Hektar großen Grundstück und direkten Zugang zum Wasser. Doch kurz vor Beginn der dreitägigen Zeremonie kam es zu einem ungeplanten Zwischenfall.

Jennifer Lopez und Ben Affleck im Krankenhaus

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, stürzte Ben Afflecks Mutter Christine Anne Boldt von einem Steg und verletzte sich am Bein. Der 50-Jährige soll sie selbst gefunden und sofort einen Krankenwagen gerufen haben, der sie in eine nahe gelegene Klinik brachte.

Die Zeitung veröffentlichte auf ihrer Website Fotos, die die 72-Jährige in einem Rollstuhl sitzend vor dem Krankenhaus zeigen. An ihrem linken Unterschenkel trägt sie einen Verband. An ihrer Seite sind Ben Affleck und Jennifer Lopez zu sehen – beide noch in legeren Sommeroutfits. Dass Boldt im Rollstuhl aus dem Krankenhaus gefahren wird, ist in den USA aus Versicherungsgründen Vorschrift. Boldts Verletzung musste angeblich mit mehreren Stichen genäht werden, soll aber laut einer Quelle der "Daily Mail" nicht gravierend sein. Die Hochzeitsfeierlichkeiten dürften also wie geplant über die Bühne gehen können.

Hochzeit in Las Vegas Jennifer Lopez und Ben Affleck: Filmliebe, Trennung, Traualtar – die Geschichte ihrer Liebe 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Schauspieler Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez haben heimlich geheiratet. Die beiden gaben sich am vergangenen Wochenende während einer Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Das bestätigte die 52-Jährige in einem Rundschreiben an ihre Fans . "Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, Liebe ist geduldig. 20 Jahre geduldig", schrieb Lopez zu Beginn des Beitrages, in dem sie Details zur Hochzeit verriet und auch Fotos veröffentlichte. Darauf ist sie in zwei verschiedenen weißen Kleidern zu sehen, auch Affleck trug ein weißes Jackett. Den Newsletter unterschrieb Lopez zum Schluss mit ihrem neuen Namen: Jennifer Lynn Affleck. Mehr

Zum Auftakt sollte es am Freitagabend ein Dinner mit Freunden und Familienmitgliedern geben. Die eigentliche Hochzeit findet am Samstag statt. Dann lässt sich das Paar von dem Autor und Podcaster Jay Shetty trauen, mit dem Jennifer Lopez seit vielen Jahren befreundet ist. Für die Zeremonie soll die 53-Jährige eine maßgeschneiderte Robe von Designer Ralph Lauren tragen. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Schauspieler Matt Damon, Talkmaster Jimmy Kimmel und Schauspielerin Leah Remini. Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner soll ebenfalls eine Einladung erhalten, allerdings abgesagt haben. Für Sonntag ist zum Abschluss ein großes Barbecue geplant.

Quelle: "Daily Mail"