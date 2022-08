Die dreitägige Hochzeitsfeier von Ben Affleck und Jennifer Lopez endete am Sonntag mit einem Barbecue. Das Paar selbst war da schon weg.

Glamouröser Ausklang für die dreitägige Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50). Das Paar richtete am Sonntag einen Brunch aus. Auf Afflecks Grundstück in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, wartete ein Barbecue auf die Gäste. Auf den Bildern, die unter anderem die "Daily Mail" zeigt, sind die Herren ganz in Weiß gekleidet. Die Frauen tragen Kleider mit Blümchenmuster.

Die eigentliche Hochzeitsfeier fand am Samstag statt. Dem zweiten von insgesamt drei angesetzten Tagen voller Feierlichkeiten. Am Freitag gab es Berichten zufolge ein Probe-Dinner. Lopez schritt in einem maßgeschneiderten Brautkleid von Ralph Lauren zum Altar, Affleck trug einen weißen Smoking. Auch die übrigen Gäste trugen Weiß, darunter unter anderem Matt Damon (51) mit seiner Frau Luciana (46), Schauspielerin Drea de Matteo (50) oder US-Talker Jimmy Kimmel (54). Afflecks Bruder Casey Affleck (47) verpasste die Hochzeit.

Die insgesamt fünf Kinder der beiden begleiteten das Brautpaar bei der Zeremonie. J.Lo und ihr Ex, Musiker Marc Anthony (53), haben zusammen die Zwillinge Emme und Maximilian (14). Mit Schauspielerin Jennifer Garner (50) hat Affleck derweil drei Kinder: Violet (16), Seraphina (13) sowie Samuel (10).

Barbecue nach Hochzeit: Das Ehepaar ist schon abgeflogen

Das Brautpaar selbst war beim sonntäglichen Brunch nicht mehr anwesend. Sie hatten Afflecks Anwesen schon am Morgen nach der Hochzeit verlassen. Paparazzi-Bilder, die ebenfalls "Daily Mail" vorliegen, zeigen Ben Affleck mit der Familie beim Einchecken in einen Privatjet.

Mann und Frau sind Ben Affleck und Jennifer Lopez nicht erst seit diesem Samstag. Bereits im Juli dieses Jahres gaben sie sich in der berühmten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas kurz nach Mitternacht das Jawort. Die Vegas-Trauung fand im Gegensatz zur Hochzeit an diesem Wochenende im engsten Kreis statt.