Wieder einmal sorgen Aufnahmen des Promi-Paares Jennifer Lopez und Ben Affleck für Spekulationen über eine Ehekrise der beiden US-Stars.

Für Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) ist es der zweite Versuch, eine dauerhafte gemeinsame Beziehung zu führen. Bereits zwischen 2002 und 2004 waren die beiden ein Paar, bis sie nach zwei anstrengenden Jahren die Entscheidung trafen, wieder getrennte Wege zu gehen.

Fast zwanzig Jahre später fanden sie überraschenderweise doch wieder zusammen und gaben sich am 20. August 2022 sogar in einem pompösen Hochzeits-Event das Ja-Wort.

Bis Anfang dieses Jahres schien bei dem frisch vermählten Promi-Paar alles wunderbar zu laufen. Im Februar verliehen sie ihrer scheinbar unerschütterlichen Verbundenheit sogar mit einem Partner-Tattoo dauerhaften Ausdruck.

Schlechte Laune bei der Grammy-Verleihung

Erste Gerüchte, dass es bei den beiden doch nicht so rund laufen könnte, kamen auf, als sie im selben Monat bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles vor laufender Kamera bei einem unharmonisch wirkenden Pärchen-Moment erwischt wurden. Ben, der mit mürrischem Gesichtsausdruck neben seiner schönen Frau an einem der Tische saß, wurde von J.Lo ermahnt, sich doch ein bisschen motivierter und freundlicher zu geben.

Zoff bei Film-Premieren von "The Mother"?

Weiteren Stoff für die bereits brodelnde Gerüchteküche boten dann Aufnahmen der beiden bei der Premiere des Films "The Mother", in dem Lopez die Hauptrolle spielt, am 10. Mai 2023 in Los Angeles. Bei Ihrem Red-Carpet-Fototermin in dem Filmtheater schienen sie sich zunächst zu streiten, besonders Affleck wirkte äußerst angespannt.

Um zu klären, worum es in ihrem geflüsterten Wortwechsel ging, beauftragte die "Daily Mail" sogar einen Lippenleser. Das unspektakuläre Ergebnis: Anscheinend ging es in der vermeintlichen Auseinandersetzung lediglich um die richtige Positionierung für die Fotografen, zudem erkundigte sich Jennifer bei Ben, ob ihr Dekolletee nicht zu gewagt sei.

Neue Fotos von Streit im Auto

Fotos und Videos, die eine europäische Touristin nun der "Daily Mail" zuspielte, lassen nun im Vergleich zu den bisherigen Aufnahmen wesentlich eher den Verdacht aufkommen, dass bei dem Ehepaar tatsächlich der Haussegen schief hängen könnte. Die Anfang Mai in Beverly Hills geschossenen Aufnahmen zeigen das Paar zusammen in einem Auto sitzend. Während Lopez angespannt und zumeist schweigend auf dem Beifahrersitz kauert, redet Affleck offensichtlich wütend auf sie ein. Vor allem seine aggressiven Handgesten, mit denen er seine Worte unterstreicht, lassen vermuten, dass es sich bei dem eingefangenen Moment tatsächlich um einen handfesten Streit handelt.

"J.Lo sah ein bisschen traurig aus"

Ähnlich sieht es die Touristin, von der die Aufnahmen gemacht wurden. Diese sagte dem Blatt: "Es sieht eindeutig nach einer hitzigen Diskussion oder einem Streit auf seiner Seite aus." Vor allem Afflecks Gattin schien die Situation zu bedrücken. "J.Lo sah ein bisschen traurig aus", erläuterte die Quelle. "Sie waren so in ein Gespräch vertieft, dass sie nicht ein einziges Mal zur Seite geschaut haben. Sie schauten sich nur gegenseitig und die Ampel an."