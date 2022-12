Überraschung: Bei einer Weihnachtsparty griff nicht nur Jennifer Lopez, sondern auch Ben Affleck zum Mikrofon.

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) singen Weihnachtslieder - und die Stars hören zu. Am Wochenende veranstaltete das als Bennifer bekannte Promipaar in seinem Zuhause in Los Angeles eine vorweihnachtliche Party. Unter den Gästen waren laut US-Medien Stars von Kim Kardashian (42), Doja Cat (27), Vanessa Hudgens (34) bis hin zu Jane Fonda (84). Die Schauspiellegende spielte 2005 mit Lopez in "Das Schwiegermonster".

Ben Affleck singt John Legends "By Christmas Eve"

Jennifer Lopez ließ es sich nicht nehmen, ein paar Weihnachtslieder zu schmettern. Steve Mackey (56) begleitete sie auf dem Piano. Doch auch der bisher nicht als Sänger hervorgetretene Ben Affleck ergriff das Mikrofon. Er sang John Legends (43) "By Christmas Eve". Begleitet von Gelächter aus dem Publikum. Zum Schluss gab es für Affleck immerhin eine Umarmung und einen Kuss von seiner Frau.

Via Instagram drangen Beweisvideos der überraschenden Gesangseinlage an die Öffentlichkeit, unter anderem über einen Fan-Account über Ben Affleck.

Neben Gesangsdarbietungen hatten Bennifer ihren Gästen auch kulinarisch viel zu bieten. So gab es laut Augenzeugenberichten Stationen, an denen sich die Geladenen an Pizza oder heißer Schokolade bedienen konnten. Zudem gab es eine Nachbildung der Bennifer-Villa aus Lebkuchen.