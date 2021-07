Es ist, als würden sie Ihr berühmtestes Video nachspielen: 19 Jahre nachdem Ben Affleck im Musikclip zu "Jenny from the Block" mit Jennifer Lopez zu sehen war, feiert das Paar sein Liebescomeback. Wieder auf einer Yacht.

Es ist ihr bekanntester Song – und ihr wichtigstes Video: 2002 thematisierte Jennifer Lopez im Musikclip zu "Jenny from the Block", wie Paparazzi in ihr Leben eindrangen. Damals galten sie und Ben Affleck als Traumpaar, wurden in den Medien als "Bennifer" gefeiert. Das Video stellt nach, wie Promifotografen die beiden auf einer Yacht aufnehmen. Affleck liegt an Deck und streichelt Lopez' Po. 19 Jahre später werden diese Bilder Realität.

Am Samstag feierte Jennifer Lopez ihren 52. Geburtstag im Promiclub L'Opera in Saint-Tropez. An ihrer Seite: Ben Affleck. Fotoaufnahmen zeigen das Paar eng zusammen vor einem Geburtstagskuchen sitzend. Sie faltet beseelt ihre Hände, er schaut in die Geburtstagskerzen. Die beiden wirken glücklich. 17 Jahren nach dem Ende ihrer Beziehung zelebrieren "Bennifer" ihr Liebescomeback.

Die berühmte Szene aus dem Musikvideo: Ben Affleck streichelt Jennifer Lopez. Eine ganz ähnliche Aufnahme ist Paparazzi-Fotografen jetzt vor Saint-Tropez gelungen - 19 Jahre später. © Screenshot/Youtube

Lopez und Affleck verbringen ihren Urlaub gemeinsam auf einer gemieteten Yacht, schippern durchs Mittelmeer. Wieder auf ihren Fersen: Paparazzifotografen. Dabei entstand auch ein Foto, das der legendären Szene aus dem Musikvideo von "Jenny from the Block" ähnelt. Lopez räkelt sich auf dem Sonnendeck, Affleck streichelt liebevoll ihren Po. Ob sie wussten, dass der Fotograf gerade draufhält? Egal. Lopez und Affleck wollen der Welt zeigen: Seht her, wir sind wieder zusammen.

Jennifer Lopez zeigt Knutschfoto mit Ben Affleck

Bei ihrer ersten Beziehung von 2002 bis 2004 waren Lopez und Affleck sogar verlobt. Der Schauspieler und die Sängerin drehten gemeinsam zwei Filme. Doch kurz vor der anberaumten Hochzeit trennte sich das Traumpaar nach 18 Monaten. Beide heirateten andere Partner. Affleck bekam mit Jennifer Garner zwei Kinder, Lopez war drei Mal verheiratet. Ihre letzte Beziehung zu Alex Rodriguez scheiterte im April. Kurz darauf tauchten erste Fotos gemeinsam mit Affleck auf – und heizten die Gerüchte um ein Liebescomeback an.

Obwohl das Paar bislang zu seiner neuen Beziehung schweigt, haben sie ihre neue Liebe nie verheimlicht – im Gegenteil. Lopez veröffentlichte vergangene Woche auf Twitter ein Knutschfoto mit Affleck. "52 – what I do", schrieb die Sängerin dazu und versah die Bilder mit einem Herz-Emoji. Ein Liebescomeback wie aus dem Bilderbuch.