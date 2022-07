© Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Auf Wolke 7 in Paris Nach Spontan-Hochzeit: Jennifer Lopez und Ben Affleck flittern in der Stadt der Liebe

Nach der Speed-Hochzeit in Vegas turteln Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris. In der Stadt der Liebe scheinen die Neuverheirateten ihren Honeymoon zu verbringen.

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich klammheimlich die Ringe an die Finger gesteckt, sich in der Sin City Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Jetzt wurden die Frisch-Vermählten in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe verbringt "Bennifer" eine Mini-Flitterreise. Wohl im Schlepptau: Afflecks Töchter aus erster Ehe.

Gesichtet wurden die US-Stars ganz entspannt im Urlaubs-Outfit bei einem Ausflug sowie händchenhaltend in eleganter Abendrobe – "J.Lo" in einem scharlachroten bodenlangen Kleid, Affleck in einem mitternachtsblauen Anzug und einer feierlich-goldenen Krawatte. Berichtet wird, dass auch Afflecks Töchter aus der Ehe mit Schauspielerin Jennifer Garner, Violet und Seraphina, mit den beiden auf Reisen sind.

"Man kann die Liebe sehen"

Es ist gerade einmal ein paar Tage her, dass sich die beiden im Eiltempo in einer kleinen Hochzeitskapelle trauen ließen. Der Pastor Ryan Wolfe sei gerade dabei gewesen, die kleine Kapelle aufzuräumen. Fünf Eheschließungen hatte er an diesem Tag bereits hinter sich gebracht, als die beiden Mega-Stars plötzlich in einem Auto vorfuhren, wie er dem "People"-Magazin berichtete.

Sie hätten sich eine "normale Hochzeit" gewünscht und hätten "ihre eigenen Gelübde, die sie miteinander teilen wollten", mitgebracht. Danach habe er sie schnell gesegnet, kurz gebetet. Sehr kurz. Er sprach von "buchstäblich wie ein Acht-Sekunden-Gebet". Es sei ein emotionaler Moment gewesen, den sie miteinander teilten, so Wolfe weiter. "Man kann definitiv die Liebe sehen, die sie füreinander haben."

Happy End für Jennifer Lopez und Ben Affleck

Nachdem die beiden bereits zwischen 2002 und 2004 liiert waren, sogar heiraten wollten und sich dann auch aufgrund des Medienrummels trennten, ist das nun ein Happy End, mit dem viele nicht mehr gerechnet hatten. Beide hatten in der Zwischenzeit bei anderen Partnern das große Glück gesucht, aber nicht gefunden. Für Jennifer Lopez ist es die vierte Ehe, für Affleck die zweite. Beide bringen jeweils zwei Kinder aus anderen Partnerschaften mit.

Diesmal soll die Ehe für immer halten. Wie ernst es Lopez damit ist, zeigt auch eine weitere News, die derzeit die Runde macht. So wird berichtet, dass die Schauspielerin und Sängerin den Namen ihres Neu-Ehemanns annehmen will.

