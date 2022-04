In ihrem Newsletter spricht Jennifer Lopez detailliert darüber, wie Ben Affleck (erneut) um ihre Hand angehalten hat. Die beiden haben "eine zweite Chance für die wahre Liebe" bekommen, sagt sie unter anderem.

Ihre Beziehung sorgte Anfang der Nullerjahre für Schlagzeilen, Gerüchte und Horden an Paparazzi, die die beiden auf Schritt und Tritt verfolgten. 2002 verlobten sich Jennifer Lopez und Ben Affleck, doch die Hochzeit wurde immer wieder verschoben, bis sie sich schließlich im Jahr 2004 trennten. Fast 20 Jahre später sind "Bennifer", wie sie damals getauft wurden, wieder ein Paar.

Jennifer Lopez: So hat Ben Affleck um ihre Hand angehalten

Und obwohl sie heute nicht weniger glamourös und berühmt sind, gestaltete sich die zweite Verlobung der beiden eher zurückhaltend und schlicht. In ihrem Newsletter hat Jennifer Lopez verraten, wie Affleck (erneut) um ihre Hand angehalten hat. "Samstagnacht, während ich an meinem Lieblingsort auf der Welt (in der Badewanne) war, hat mein Liebster um ihre Hand angehalten", schreibt sie dort. "Ich habe ihm in die Augen geschaut, gelächelt und gleichzeitig geweint und versucht, die Tatsache zu begreifen, dass dies nach 20 Jahren noch einmal passiert", verrät die Musikerin. Sie sei so "überrumpelt" gewesen, dass Affleck ihre Reaktion offenbar nicht gleich deuten konnte.

"Ich war buchstäblich sprachlos und er sagte: 'Ist das ein Ja?' Ich sagte: 'Ja, natürlich ist das ein Ja'", erinnert sie sich. "Ich lächelte so sehr und mir liefen die Tränen übers Gesicht, ich fühlte mich so unglaublich glücklich und heil. Es war überhaupt nichts Ausgefallenes, aber es war das Romantischste, was ich mir je hätte vorstellen können", schreibt sie in ihrem Newsletter an Fans. "Nur ein ruhiger Samstagabend zu Hause, zwei Menschen, die sich versprechen, immer füreinander da zu sein. Zwei sehr glückliche Menschen. Die eine zweite Chance auf wahre Liebe bekommen haben."

American Music Awards Jennifer Lopez stellt mit ihrem heißen Auftritt alle in den Schatten 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter In der Nacht zum Montag wurden in Los Angeles die American Music Awards verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Gala im fast komplett leeren Microsoft Theatre statt. Dafür waren Stars von überall zugeschaltet. Einige traten auch live auf: Rapperin Megan Thee Stallion ("Savage") zog mit ihrer Performance viele Blicke auf sich. Sie gewann zudem eine Trophäe für den Song "WAP", den sie gemeinsam mit Cardi B aufgenommen hat. Mehr

Farbiger Diamant wie beim ersten Mal

Als er das erste Mal um Lopez' Hand anhielt, tat Ben Affleck das mit einem pinken Diamanten im Wert von 2,5 Millionen Dollar. Auch jetzt wählte er einen farbigen Stein, einen grünen Diamanten, der flankiert ist von zwei kleineren. Über die Verlobung sagte JLo damals zu Moderatorin Diane Sawyer: "[Es war] traditionell, aber auch auf eine sehr spektakuläre Art und Weise, wie Ben es natürlich tun würde."

Damals sahen sich Affleck und Lopez gezwungen, ihre Hochzeit zu verschieben, weil die mediale Aufmerksamkeit so groß war. "Als wir ernsthaft in Erwägung zogen, drei verschiedene 'Scheinbräute' an drei verschiedenen Orten zu engagieren, wurde uns klar, dass etwas nicht stimmte", sagten sie damals in einem Statement. Kein Wunder, dass die beiden beim zweiten Anlauf nichts über die Hochzeitsplanung verraten wollen.

Quelle: "Page Six" / "ABC News"

+++ Lesen Sie auch:

Bennifer 2.0: Die Liebesgeschichte, auf die Fans der Nullerjahre gewartet haben