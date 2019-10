Ein Training mit Folgen hat nun "Dancing on Ice"-Kandidatin Jenny Elvers (47) erleben müssen. Die Schauspielerin und Autorin sei am Donnerstag in der Eishalle gestürzt, berichtet die "Bild"-Zeitung. "Nach dem Training schossen mir die Tränen in die Augen und ich bekam nicht gut Luft", so Elvers. Obwohl sie gemerkt habe, "dass etwas nicht in Ordnung war", habe sie weiter trainiert. Erst drei Tage später schließlich die Diagnose in einer Notaufnahme in Berlin: ein glatter Rippenbruch.

Seither nehme die 47-Jährige Schmerzmittel. Aufgeben komme für sie nicht infrage. "Ich bin extrem hart im Nehmen, ein alter Show-Hase", lauten ihre Worte. Die gebrochene Rippe sei zwar "ein total herber Rückschlag", dennoch wolle sie beim Start der Sat.1-Show am 15. November dabei sein. "Ich war schon immer eine Kämpferin - von einer gebrochenen Rippe lasse ich mich trotz starker Schmerzen nicht aufhalten. Dazu stehe ich viel zu gerne auf dem Eis."