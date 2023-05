"Eating With My Ex"

"Eating With My Ex" Jenny Elvers spricht über ihr Liebesleben – und bereut einen "Riesen-Fehler"

In der Serie "Eating With My Ex" gehen Prominente mit ihrem früheren Partner Essen. Jenny Elvers ist in der neuen Staffel dabei und trifft den Vater ihres Sohnes. Vor allem einen Fehler sieht sie im Rückblick.

Mit ihren 51 Jahren kann Schauspielerin Jenny Elvers auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Mit künstlerischen wie privaten Höhepunkten, aber auch vielen Trennungen und tiefen Abstürzen.

Nun arbeitet die Mutter eines 22 Jahre alten Sohnes einen Teil ihrer privaten Geschichte öffentlich auf – sie macht bei der zweiten Staffel des Reality-Formats "Eating With My Ex" mit. Das Konzept der auf dem Spartensender TLC ausgestrahlten Serie ist einfach: Reality-Stars treffen sich zum Abendessen mit ihrem jeweiligen Ex-Partner und sprechen über die gescheiterte Beziehung.

In der ersten Staffel hatten unter anderem der frühere "Bachelor" Andrej Mangold und seine frühere Freundin Pauline etwas Wichtiges zu klären. In der zweiten Staffel (ab dem 5. Juni immer montags ab 22.15 Uhr) wird Jenny Elvers zu sehen sein. Ihre Folge wird am 19. Juni ausgestrahlt.

Jenny Elvers hat eine Reihe von prominenten Ex-Freunden

Elvers war in ihrem Leben mit einer Reihe von berühmten Männern liiert, darunter Popmusiker Dieter Bohlen, "Partykönig" Michael Ammer, Schauspieler Heiner Lauterbach, Rapper Thomas D und zuletzt Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi. Mit ihrem Manager Goetz Elvershagen war sie von 2003 bis 2014 verheiratet.

Doch für "Eating With My Ex" hat sie sich mit einem anderen Mann getroffen: Alex Jolig. Mit dem Ex-"Big Brother"-Star hat Jenny Elvers eine ganz besondere Verbindung: Er ist der Vater ihres 2001 geborenen Sohnes Paul Jolig.

Die beiden haben noch immer ein gutes Verhältnis, Zoff wird es da bei dem gemeinsamen Abendessen eher nicht geben. "Wir gehen sehr entspannt und freundschaftlich miteinander um", sagte Jenny Elvers dem Online-Magazin "Bunte.de". "Ich bin sowohl mit Alex als auch mit seiner Frau Britt sehr gut befreundet."

Doch auch wenn die Gegenwart offenbar rosig aussieht, sieht die Schauspielerin ("Männerpension", "Knallhart") im Blick in die Vergangenheit "einen Riesen-Fehler": "Wir hätten sehr viel mehr miteinander als übereinander sprechen sollen", sagt sie "Bunte.de" über ihre Trennung von Jolig. "So wäre es für beide einfacher und besser gewesen."

Aktuell ist Jenny Elvers übrigens Single - und gar nicht traurig darüber. "Ich genieße mein Leben gerade sehr und bin wahnsinnig gerne für mich."

