Jenny Frankhauser hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Sie und ihr Partner Steffen König erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Jenny Frankhauser (29) erwartet ihr erstes Kind. Die 29-Jährige hat ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben. "Unendlich glücklich", schrieb die Reality-TV-Darstellerin zu einem Foto, das sie mit ihrem Partner Steffen König zeigt. Beide haben liebevoll ihre Hände auf Frankhausers Babybauch gelegt. Weitere romantische Aufnahmen des Paares sind in einem YouTube-Video zu sehen. "Alles begann mit einem Kuss", hört man Frankhauser aus dem Off sprechen. "Du, ich, nur wir zwei. Es fühlt sich an wie ein Traum. Ein Traum, der jetzt Hand und Fuß bekommt. Ein Wunder geschieht."

Bereits im vierten Monat schwanger

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet die 29-Jährige, wie es ihr in der Schwangerschaft bisher ergangen ist. Mittlerweile sei Frankhauser bereits im vierten Monat. In der siebten bis neunten Woche sei es ihr "sehr, sehr schlecht" gegangen. "Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen." Danach habe es Phasen mit Sodbrennen und Kopfschmerzen gegeben "und aktuell bin ich einfach nur hundemüde". Dies sei aber "alles okay, man weiß ja, wofür das alles ist".

Jenny Frankhauser könne "den ganzen Tag essen" und habe Gelüste "auf alles". "Ich muss aber langsam aufpassen, denn ich nehme extrem schnell zu, dafür umso langsamer ab. Die Zeit nach der Geburt zurück zur Wohlfühlfigur wird bestimmt sehr hart werden", erzählte sie. Zudem verriet die 29-Jährige, dass sie "schon einen sehr großen Bauch" habe, dies störe sie aber nicht: "Ich bin stolz auf meine Babykugel."