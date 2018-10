2018 könnte das Glücksjahr von Jenny Frankhauser werden. Die 26-Jährige litt lange darunter, stets im Schatten ihrer ungleich berühmteren Schwester Daniela Katzenberger zu stehen. Das sollte sich mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp ändern: Im Januar nahm die Ludwigshafenerin an der populären RTL-Show teil und fuhr nach Australien, wo sie sich innerhalb von zwei Wochen vom Aschenputtel zur strahlenden Königin verwandelte: Die zuvor weitgehend unbekannte Frankhauser gewann die Show und durfte sich am Ende die Dschungelkrone aufsetzen.

Der Sieg gab ihr enormes Selbstvertrauen. Im stern-Interview sagte die frisch gebackene Dschungelkönigin damals: "Jetzt weiß ich: Ich bin die Jenny, ich hab was drauf, ich bin jemand und ich kann auch was."

Jenny Frankhauser verwirrt ihre Fans

Zum großen Glück fehlt nun nur noch der passende Partner. Ein aktuelles Instagram-Posting weckt nun die Hoffnung, das Frankhauser den gefunden hat. "Ich wusste nicht was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast", schrieb Frankhauser am Dienstag, einen Songtext der Sängerin LEA zitierend. "Machst die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders, ich finde dir steht das. Wenn du wüsstest was abgeht, wenn du einfach nur da stehst. Verlier' mich in deinem Blick, kann mir irgendwer sagen, ob das mit uns klar geht?"

Bei ihren Followern sorgten diese Worte für großen Aufruhr. "Da ist wohl jemand verliebt?", schrieb eine Userin. Eine Interpretation, die andere teilten. Viele Fans gratulierten ihr begeistert zur neuen Liebe. Sogar ihre Mutter Iris Klein schaltete sich in die Diskussion ein und fragte: "Bekomme ich einen Schwiegersohn?"

Die Freude war jedoch etwas voreilig. Jenny selbst nahm allen Gratulanten den Wind aus den Segeln: "Negativ", antwortete sie auf die Frage ihrer Mama. "Ich mag einfach nur den Song."