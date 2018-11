Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (32) und ihre Mutter Iris Klein (51) haben sich versöhnt, inzwischen leben beide mit Familie beziehungsweise Mann auf Mallorca. Kleins andere Tochter, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26), ist aber offenbar immer noch nicht so gut auf ihre prominente Halbschwester zu sprechen. Und auch die Follower der 26-Jährigen wettern gegen den Rest ihrer Familie.

Doch das lässt Frankhauser nicht auf sich sitzen. In ihrer Instagram-Story verteidigt sie ihre Mutter mit deutlichen Worten. "Liebe dich Mami", schreibt sie, und "Lasst meine Mama in Ruhe". In einem weiteren kleinen Clip kämpft sie in "Rocky"-Manier gegen die Klein-Kritiker: "Jenny vs. Hater", ist dieser Clip betitelt.

Unterdessen ist Daniela Katzenberger "sehr glücklich" darüber, dass sie dieses Weihnachten zusammen mit ihrer Mutter feiern kann, wie sie im RTL-Interview erklärt.