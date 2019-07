"Und plötzlich warst du einfach da" – mit diesen Worten stellte Jenny Frankhauser ihren neuen Freund Hakan Akbulut Ende Juni auf Instagram ihren Abonnenten vor. Und so plötzlich wie der muskelbepackte Hakan da war, ist er nun auch wieder weg. Die Dschungelkönigin von 2018 wendet sich in mehreren Instagram-Storys an ihre Fans. Es ist eine traurige Nachricht, die sie ihnen mitteilt: "Jedes Wort ist zu viel und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab jetzt getrennte Wege."

Jenny Frankhauser verkündet Beziehungs-Aus nach wenigen Wochen

Über die Vorkommnisse, so Frankhauser, möchte sie nichts sagen. Es sei aber offenbar ein "Schock" gewesen, den sie jetzt erstmal verdauen müsse. "Wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen?" fragt sie in ihrer Story nachdenklich. Das Fitnessmodel war Frankhausers erster Freund nach einer längeren Zeit als Single. "Ich bin seit vier Jahren Single – und das unfreiwillig", sagte sie im April dem Kölner "Express". "Ich würde mich so gerne mal wieder verlieben. Aber alle Männer, die mir gefallen, die schrecke ich irgendwie ab."

Außer Fitness-Studio-Fan Hakan. Zwischen dem Influencer und Frankhauser stimmte es von Anfang an. "Es hat schon beim ersten Date gefunkt, ich habe so etwas noch nie zuvor gefühlt", sagte die 26-Jährige vor wenigen Wochen der "Bild"-Zeitung. "Mittlerweile sind wir beide völlig verrückt nacheinander."

Viele neue Instagram-Follower für Hakan Akbulut

In den wenigen Wochen, die Akbulut und Frankhauser gemeinsam verbrachten, teilten sie viele Bilder auf Instagram. Besonders seiner Abonnentenzahl schadete die Beziehung mit der Schwester von Daniela Katzenberger nicht. Waren es zu Anfang der Liebschaft noch 25.000 Follower, wollen nun sogar knapp 45.000 das nächste Sixpack-Selfie des Trainers sehen.

Jetzt haben beide die vielen Pärchen-Postings wieder gelöscht. Statt der großen Liebe war es wohl doch nur ein Strohfeuer.

Quellen: "Bild"-Zeitung / "Express"