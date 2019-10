Das bekannteste Oktoberfest findet in München statt, die Wiesn. Doch an zahlreichen anderen Orten des Landes gibt es mittlerweile ähnliche Anlässe zum Schunkeln und Anstoßen. So hat auch Ludwigshafen sein eigenes Oktoberfest. Am Samstagabend vergnügte sich dort Jenny Frankhauser mit Freunden und Familie.

In einer Insta-Story ließ sie ihre Fans an dem fröhlichen Abend teilhaben: Auf einem Bild sah man die Dschungelkönigin des Jahres 2018 vor einem Champagner-Kühler sitzen, eine andere Aufnahme zeigt sie mit zwei Frauen, die sie als ihre Tanten bezeichnet, dazu gibt es Videoschnipsel, auf denen die Gäste lautstark "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang mitschmettern.

Jenny Frankhauser in Feierlaune

Am interessantesten ist allerdings ein Foto, das die komplette Runde zeigt. Darauf ist Frankhauser zusammen mit einem jungen Mann zu sehen, die beiden halten Händchen.

Fullscreen

Bei dem bärtigen Herrn in Lederhose handelt es sich vermutlich um ihren neuen Freund. Zunächst hatte es die Halbschwester von Daniela Katzenberger bei ein paar Andeutungen auf Instagram belassen. So schrieb sie vor zwei Wochen knapp: "Und irgendwann kommt der Löwe in dein Leben, der dich dort abholt, wo dich die Ratte alleine gelassen hat" – in Anspielung auf ihre letzte Beziehung, die nach nur kurzer Zeit zerbrochen war.

"Ich bin unendlich glücklich"

Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung bestätigte sie dann vor fünf Tagen, dass sie wieder in festen Händen sei. "Ich bin unendlich glücklich", bestätigte sie dem Blatt. "Mehr möchte ich erst mal nicht sagen, da ich aus der Vergangenheit gelernt habe und so schnell nichts öffentlich mache."

Das Paar habe bereits zusammen einen Urlaub in Ägypten verbracht, schrieb die "Bild". Die sonst so auskunftsfreudige Influencerin hielt das vor ihren Fans geheim. Mit dem nun geposteten Foto vom Ludwigshafener Oktoberfest geht Jenny Frankhauser einen weiteren Schritt in die Öffentlichkeit.

Quelle: Instagram, "Bild"-Zeitung