Im Oktober vergangenen Jahres brachte Jenny Mollen, die Frau von "American Pie"-Star Jason Biggs, das zweite Kind des Paares zur Welt. Doch nach der Geburt ihres Sohnes Lazlo verlor die 38-Jährige massiv an Gewicht. Mollen teilte jetzt ein Nackt-Selfie auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie erschreckend abgemagert aussieht. Sie schreibt sazu, dass sie nicht an Magersucht erkrankt sei, sondern wohl an Morbus Basedow leidet, einer Autoimmunerkrankung, die zu einer Überfunktion der Schilddrüse führt. Zu den häufigen Folgen zählen unter anderem Gewichtsverlust, Schweißausbrüche, Gereiztheit und Nervosität.

Jenny Mollen leidet wohl an Morbus Basedow

Sie wisse allerdings nicht, was es über sie aussage, dass sie derart dünn geworden sei und nicht gedacht habe, dass etwas nicht stimmen könnte, schreibt die zweifache Mutter. Erst als sie eine Beule an ihrem Nacken bemerkte, sei sie endlich zum Arzt gegangen. "Ich warte noch auf die Ergebnisse einer Blutuntersuchung, aber mein Arzt glaubt, dass es Morbus Basedow ist." Eine ärtzliche Behandlung ist bei der Krankheit unabdingbar.

Ihren Followern gibt Mollen den Tipp, schnellstmöglich zum Arzt zu gehen, "wenn du gerade erst ein Baby bekommen und übermäßig Gewicht verloren hast, du dich fühlst, als ob du auf Kokain bist, du plötzlich Schweißausbrüche hast, dir ständig Haare ausfallen und du deinen Mann für einen Idioten hälst." An all dem könnte die Schilddrüse Schuld sein. Was so scherzhaft klingt, könnte bei Mollen aber zur Diagnose einer ernstzunehmenden Krankheit geführt haben.