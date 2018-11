Die Sendung war ein wichtiger Teil seines Lebens. Acht Jahre lang ließ sich Jens Büchner von Fernsehteams der Vox-Reihe "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" begleiten. Im November 2010 fassten er und seine damalige Freundin Jennifer Matthias den Entschluss, von Sachsen-Anhalt nach Mallorca auszuwandern. Gemeinsam mit ihrem zwei Monate alten Sohn Leon packten sie ihre Koffer und zogen nach Cala Millor, im Osten der Insel.

Seitdem gehörte Jens Büchner zu den wichtigsten Protagonisten des Formats. Doch wie wird es nach dem plötzlichen Tod des 49-Jährigen weitergehen? "Ob und wann eine 'Goodbye Deutschland'-Sonderausgabe ausgestrahlt wird, werden wir zu gegebenem Zeitpunkt in Absprache mit seiner Familie entscheiden. Wenn Danni Büchner es möchte, bleiben wir weiter mit ihr und den Kindern in Kontakt", sagte ein Vox-Sprecher auf Anfrage des stern.

Wie so viele Deutsche hatte Jens Büchner den Traum, in der Sonne zu leben und zu arbeiten. Büchner und Matthias eröffneten 2012 die Boutique "Store & More". Doch der Anfang war holprig, das Geschäft machte nicht genug Umsatz. "Der Laden in Mallorca kann uns nicht ernähren", sagte Büchner. Die Wende kam erst mit den TV-Teams.

"Goodbye Deutschland" hat nicht nur Jens Büchner bekannt gemacht, sondern auch die Kunden in die Boutique gespült. "Es ist Wahnsinn, wie viele Menschen uns hier aufsuchen, nur durch diese TV-Sendung. 100 Prozent der Urlauber, die hier her kommen, kommen aufgrund der Sendung zu uns", sagte Jennifer Matthias 2013 in einem Interview.

Jens Büchner ließ sich stets von Kameras begleiten

Doch nur ein Jahr später scheiterte die Beziehung von Büchner und Matthias. Sie führte den Laden fortan allein weiter und nannte ihn um in "Jenny Delüx". Er versuchte sich mit verschiedenen Jobs über Wasser zu halten: als Verkäufer, als Hotelier und als Schlagersänger - stets begleitet von Kamerateams.

Auch seine zweite Ehe mit Daniela Karabas, die Geburt der Zwillinge Jenna und Diego sowie die Eröffnung des Lokales "Faneteria" in Cala Millor wurden bei "Goodbye Deutschland " thematisiert. Am 12. November waren Jens und Daniela Büchner zuletzt in einer Folge der Auswanderer-Show zu sehen. Gedreht wurde die Episode bereits im September.

Schon damals wurde deutlich, dass Büchner gesundheitlich extrem angeschlagen war. Trotzdem brach er die Dreharbeiten nicht ab. Das Team von Vox begleitete ihn bis ins Krankenhaus von Palma, in das er am 5. November eingeliefert wurde, und wo er von seiner Krebserkrankung erfuhr. Erst in der Woche vor Büchners Tod sollen die Dreharbeiten nach Informationen der "Bild"-Zeitung gestoppt worden sein. Was mit dem bis dahin aufgezeichneten Material passiert, ist noch nicht klar.