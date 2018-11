Wenige Tage bevor "Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner mit nur 49 Jahren seinem Krebsleiden erlag, hat ihm seine älteste Tochter Jenny ein zweites Enkelkind geschenkt. "Jens hat im Krankenhaus noch von seinem Enkel erfahren und sich darüber gefreut, noch einmal Opa geworden zu sein", sagte seine Frau Daniela Büchner der "Bild"-Zeitung. Gesehen habe er seinen Enkel allerdings nicht mehr.

In der Profil-Beschreibung von Jenny Büchners Instagram-Account finden sich neben ihrem Alter und ihrem Wohnort auch die Geburtsdaten zweier Kinder. Zum einen steht da ihre Tochter Jasmin, die am 2. Juni 2017 geboren wurde. Zum anderen findet sich der Name Carl Jonas mit dem Geburtsdatum 7. November 2018. Der Junge wurde also zehn Tage vor dem Tod seines Großvaters geboren. Im Juni, zum ersten Geburtstag ihrer Tochter, hatte Jenny Büchner auf Instagram verkündet, dass sie im November erneut Nachwuchs erwartet. Damals wusste noch niemand von Büchners Krebsdiagnose.

2017 wurde Jens Büchner zum ersten Mal Opa

Dass seine Tochter ihn mit 47 Jahren zum ersten Mal zum Großvater machte, kam für Jens Büchner überraschend. "Krasse Scheiße", sagte er im vergangenen Jahr in einer "Goodbye Deutschland"-Folge. "Ich kann damit noch nicht umgehen. Ich war vom Kopf her noch nicht so weit, dass ich ein Enkelkind bekomme. Aber es ist schön, um Gottes Willen." Büchner erfuhr von der ersten Schwangerschaft seiner Tochter wenige Wochen vor seinem Einzug ins Dschungelcamp.

Der gebürtige Sachse hinterlässt eine große Patchwork-Familie mit acht Kindern. Seine beiden Töchter Jenny und Jessica stammen aus seiner ersten Ehe, aus der Beziehung mit Ex-Freundin Jennifer Matthias entstand Sohn Leon. Ehefrau Daniela brachte drei Kinder mit in die Beziehung. Gemeinsam bekamen sie die inzwischen zwei Jahre alten Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya.