Der schockierende Tod von Jens Büchner (1969-2018) bewegt nicht nur seine Fans, sondern auch viele deutsche Stars und Wegbegleiter des Schlagersängers und TV-Auswanderers. In den Sozialen Medien nehmen die Promis Abschied, von Malle-Jens.

"So traurig", findet Frauke Ludowig (54) die Nachricht über den Tod von Büchner. Sie sei "in Gedanken bei seiner Familie", schreibt die Moderatorin zu einem Bild von Malle-Jens bei Instagram. "Sitze gerade stumm in der Küche", erklärt Melanie Müller (30) unterdessen bei Facebook. Es sei "das Schlimmste, was einer Familie passieren kann! Ich bin in Gedanken bei der Familie aber f..., diesen Verlustschmerz kann man nicht nehmen."

"Ich bin fassungslos"

Giulia Siegel (44) wendet sich bei Instagram direkt an Büchners Ehefrau Daniela (40). "Liebe Daniela, ich bin fassungslos und in Gedanken bei dir und all Euren Kindern. Es werden immer Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke da sein", versucht das Model zu trösten. "Sie werden uns an Jens erinnern, uns zum Lachen bringen, glücklich und auch traurig machen und ihn nie vergessen lassen!"

Auch Ballermann-Kollegin Mia Julia (31) meldete sich via Instagram. Zwar habe sie Malle-Jens "immer nur flüchtig gesehen", sein Tod schockiere sie aber sehr und gehe ihr nahe. "Ruhe in Frieden, du verrückter Kerl", verabschiedet sie sich. "Wie furchtbar", findet auch Natascha Ochsenknecht (54) bei Instagram. Sie wünsche der Familie viel Kraft.

"Heute Nacht habe ich keine Worte"

Sänger Marc Terenzi (40) postete ebenfalls bei Instagram ein Bild der beiden. "Heute Nacht habe ich keine Worte... Ruhe in Frieden, Jens Büchner, mein Freund... Ich bin unfassbar traurig", schrieb er dazu. Bei Facebook postet Kader Loth (45) ein Bild von sich und Jens während ihr gemeinsamen Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Bin unendlich traurig, Du hattest noch so viel vor! Ich werde dich niemals vergessen", erklärt sie.

Und auch Gina-Lisa Lohfink postete bei Instagram ein gemeinsames Foto. Sie sei "am Boden zerstört und unendlich traurig. Mein lieber Jens, ist nicht mehr bei uns - kann es und will es einfach nicht glauben." Das Model könne gar nicht mehr mit dem Weinen aufhören.