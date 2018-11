Vergangenen Samstag ist TV-Auswanderer Jens Büchner in Palma auf Mallorca gestorben. Wie schlecht es ihm ging, ahnte kaum jemand. Der 49-Jährige litt an Lungenkrebs. Vergangene Woche zeigt Vox noch eine Folge von "Goodbye Deutschland" - mit diesem Doku-Format war Büchner 2011 bekannt geworden. In der Show wirkte er sichtlich erschöpft, mit Kräften und Nerven am Ende. Denn parallel zur Eröffnung seines Cafés auf der Insel absolvierte er Auftritte in Diskos und Clubs. Hinzu kam seine Großfamilie. Mit Frau Daniela hatte Büchner die Zwillinge Diego und Jenna, gerade mal zwei Jahre alt, sie brachte drei weitere Kinder mit in die Ehe.

Jetzt, wenige Tage nach Büchners Tod, meldet sich seine Tochter Jenny, 26, zu Wort. Seine Erstgeborene, sie ist selbst Mama, schrieb auf Instagram sechs Worte: "Ich werde dich immer lieben. Papa ♥". Dazu ein Bild, auf dem sie am Strand stehend, ihrem Vater einen Kuss auf die Wange drückt.

Sonderausgabe von "Goodbye Deutschland"?

Ob und wann es eine "Goodbye Deutschland"-Sonderausgabe zu Jens Büchner geben wird, ist unklar. "Das werden wir zu gegebenem Zeitpunkt in Absprache mit seiner Familie entscheiden. Unser aufrichtiges Beileid gilt jetzt vor allem seiner Frau Danni, seinen Kindern und der gesamten Familie, die Jens viel zu früh verloren haben, und denen wir jetzt ganz viel Kraft wünschen", sagte ein Vox-Pressesprecher auf Anfrage des stern.