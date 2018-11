Es war ein Schock für Fans und Freunde: Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb Mallorca-Auswanderer Jens Büchner vergangenes Wochenende an Lungenkrebs. Er hinterlässt fünf eigene und drei Stiefkinder. Mittlerweile konnten sich Büchners engste Vertraute bei einer privaten Trauerfeier verabschieden.

Jens Büchners Witwe erzählt, wie es ihr geht

Seine Witwe Daniela verrät in einem Interview mit RTL kurz nach der Feier, wie es ihr geht. "Ich weiß nicht, was das Leben mir für eine Prüfung gibt. Und ich denke auch, dass ich nie wieder glücklich werden kann. Weil ich war glücklich mit Jens, und das geht nicht mehr. Ich kann nie wieder jemanden so lieben oder glücklich werden", gibt die 40-Jährige zu.

Fullscreen

Besonders schwer falle es ihr, mit anzusehen, wie ihre Kinder leiden. Daniela brachte drei eigene Kinder mit in die Ehe, gemeinsam mit Jens Büchner hat sie Zwillinge. "Mein Mutterherz blutet, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden. Das ist halt so schlimm", erzählt sie. Es ist nicht der erste schwere Schicksalsschlag in Daniela Büchners Leben. Vor neun Jahren starb der Vater ihrer drei älteren Kinder, mit denen sie für Jens nach Mallorca auswanderte. "Es war damals schlimm und es ist heute schlimm. Und die großen Kinder haben diese dreieinhalb Jahre mit Jens sehr genossen. Auch wenn's Schwierigkeiten gab. Aber sie haben in ihm eine Vaterfigur gesehen", sagt sie.

"Seelenverwandter"

Erst im vergangenen Jahr hatten sich Daniela und Jens Büchner auf Mallorca das Jawort gegeben. Gemeinsam waren sie im Frühjahr dieses Jahres im "Sommerhaus der Stars", betonten immer wieder, wie gut das Modell Patchworkfamilie bei ihnen funktioniere.

"Ich weiß momentan nicht, wie ich was schaffe, und wie ich ohne ihn weiterleben soll", erzählt Büchner. "Es geht mir nicht darum, dass jemand das Geld für Brot auf den Tisch nach Hause bringt, sondern es geht mir darum, dass mein Seelenverwandter fehlt, an den ich mich abends kuscheln kann. Und der mir sagt, dass er mich liebt, so wie ich bin. Und den Duft seiner Haare, und sein Lachen – darum geht's mir!", sagt sie. Sein Café "Faneteria" schloss das Paar kurz vor Saisonende. Zu groß der Stress, hieß es damals. Wie es für Daniela Büchner nun beruflich weitergeht, ist bislang nicht klar. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet hat, soll sie bereits für das kommende Dschungelcamp unterschrieben haben. Zweifelhaft, dass sie zu einer Teilnahme in der Lage sein wird.

Quellen: RTL / "Bild"-Zeitung