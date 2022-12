Modest-Mouse-Schlagzeuger Jeremiah Green hat Krebs und befindet sich in Behandlung. Das gab Bandkollege Isaac Brock bei Instagram bekannt.

Jeremiah Green (45), Schlagzeuger der US-Indie-Rockband Modest Mouse, hat Krebs. Das gab Leadsänger Isaac Brock (47) bei Instagram bekannt. "Bei Jeremiah wurde vor kurzer Zeit Krebs diagnostiziert, und er befindet sich derzeit in Behandlung", schreibt er in einem Statement, zu dem ein Schwarz-Weiß-Bild des Drummers auf dem offiziellen Account der Band veröffentlicht wurde.

Wunsch nach "guten Schwingungen"

"Es scheint reibungslos zu laufen und einen positiven Unterschied zu machen", erklärte Brock weiter und fügte an: "Jeremiah, genauso wie ich, glauben an die Kraft positiver Energie, also wenn ihr 'gute Schwingungen' (um Jeremiah zu zitieren) in Richtung Jeremiah und seine Familie sendet, wäre das großartig."

Jeremiah Green war mit Brock Mitbegründer der Band Modest Mouse, die sich 1992 in Issaquah, Washington formierte. Die erste Single "Broke" erschien 1996, das erste Studioalbum "This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About" wurde im selben Jahr veröffentlicht. Ihr bis dato letztes Album "The Golden Casket" wurde 2021 veröffentlicht. Green war nicht kontinuierlich Teil der Band, von 2003 bis 2004 legte er eine einjährige Pause ein.