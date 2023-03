Dementi auf Twitter: Jeremy Clarkson bestreitet, dass er als Moderator der britischen Ausgabe von "Wer wird Millionär" gefeuert wurde.

Skandal-Moderator Jeremy Clarkson (62) hat auf Twitter klar dementiert, dass er als Host der britischen "Wer wird Millionär?"-Ausgabe gefeuert wurde. "So viele freundliche Nachrichten zu den heutigen Berichten", schreibt er. "Aber entspannt euch. Lisa und ich haben uns nicht getrennt, und ich bin nicht als Moderator von 'Wer wird Millionär' abgesägt worden."

"Er wurde nicht gecancelt"

Auch der Sender ITV, bei dem die britische Ausgabe der beliebten Show erscheint, bestreitet den Rauswurf - allerdings mit einer etwas kryptischen Formulierung. "Wie wir bereits erklärt haben, hat ITV eine Staffel von 'Wer wird Millionär' abgedreht", zitiert die "Daily Mail" einen Specher. "Darüber hinaus haben wir derzeit keine Verpflichtungen." Kurz darauf fügte der Sprecher noch hinzu: "Um Zweifel zu vermeiden: Weder 'Wer wird Millionär' noch Jeremy Clarkson wurden gecancelt."

Clarkson hatte im Dezember letzten Jahres in einer Kolumne für die "Sun" geschrieben, man solle Herzogin Meghan (41) "nackt durch die Straße treiben und mit Kot bewerfen". Daraufhin hagelte es Beschwerden beim britischen Presserat. Der 62-Jährige löschte daraufhin seine Kolumne wieder und entschuldigte sich per E-Mail bei Prinz Harry (38) und Meghan. Das royale Paar nahm die Entschuldigung jedoch nicht an: Die Kolumne sei "grauenvoll, verletzend und grausam gegenüber meiner Frau", erklärte Harry in einem Interview.