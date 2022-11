von Luisa Schwebel Mit seinen Tik Tok- und Youtube-Videos hat Jeremy Fragrance bei seinen Fans Kultstatus erreicht. Jetzt will er bei "Promi Big Brother" zum Reality-Star werden.

Ein weißer Anzug, eine Goldkette mit Kreuz-Anhänger und ein sehr großes Ego: Kombiniert ergeben diese Zutaten Tik-Tok-Star Jeremy Fragrance, der momentan im "Promi Big Brother"-Haus weilt. Sechs Millionen Abonnenten folgen dem Parfum-Kritiker auf der Social-Media-Plattform, knapp zwei Millionen sind es auf Youtube. Dort postet der 33-Jährige seine Meinung zu bekannten und weniger bekannten Düften – doch nicht nur das.

"Promi Big Brother": Jeremy Fragrance will sich nicht umziehen

Jeremy Fragrance filmt sich außerdem dabei, wie er mit angeblichen Fans in Kontakt kommt. Oft bietet er ihnen ein Selfie an oder riecht an ihren eigenen Düften. Gelegentlich filmt er sich auch beim Tanzen. Zurzeit bringt Fragrance, der mit bürgerlichem Namen Daniel Schütz heißt, seine Mitbewohner im "Promi Big Brother"-Haus gegen sich auf. Der Grund: Er will entgegen der Regeln seinen weißen Anzug weiterhin anbehalten. "Das Outfit ist einfach ein Teil von mir. [...] Ich finde es als Statement gut für meine Zuschauer zu sagen: Bleib dir treu", erklärte er Mitbewohner Jörg Knör.

Seinen Ruhm hat sich der Influencer über Jahre erarbeitet. Als Kind polnischer Einwanderer lebte Schütz alias Fragrance in einfachen Verhältnissen. Seine Eltern erzogen ihn katholisch, auch heute ist der Glaube an Gott ein wichtiger Teil im Leben des Parfum-Kritikers. "Ich bete jeden Morgen und jeden Abend", verriet er in einem Interview mit "World Wide Wohnzimmer". "Wenn du nur in Physik (...) deine Happiness suchst, dann brauchst du 80 Ferraris, 100 Ferraris, dann musst du mit zehn Frauen bumsen oder mit 120, weil du immer noch nicht genug hast", führt er damals den Grund aus, warum er das Spirituelle brauche.

Parfum-Tester im Fernsehen

Als er mit 19 Jahren einen Abercrombie & Fitch-Store besuchte, war seine Liebe zu Düften geboren. "Seitdem recherchiere ich Duftbewertungen", erzählte er in einem Interview mit "Fratelli Borgioli". Doch es sind nicht zwangsläufig seine Parfum-Tipps, die Fragrance ein Millionenpublikum eingebracht haben. Vielmehr ist es seine scheinbar unbändige Energie und sein großes Selbstbewusstsein, was seine Fans fasziniert. Nicht selten finden sich in den Kommentaren unter seinen Videos Anspielungen auf Kokain. Doch er habe noch nie Drogen genommen, betonte Fragrance bei "World Wide Wohnzimmer". Einzig vor seinen ersten Videos habe er sich "einen Shot Wodka reingeballert", sagte er damals.

Dank "Promi Big Brother" schafft der Influencer jetzt den Sprung von Social Media ins Fernsehen. Warum er ausgerechnet die Show gewählt hat? "Weil es die Nummer eins des Reality-Fernsehens ist. Ich liebe Nummer-eins-Dinge wie eine goldene Rolex oder einen roten Ferrari. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-eins-Dingen identifizieren", sagte er im Interview mit Sat.1.

