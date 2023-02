Sehen Sie im Video: Jeremy Fragrance wirbt für Aldi-Brot im dramatischen Parfüm-Style – Twitter-User reagieren amüsiert.













Jeremy Fragrance, ehemaliger Teilnehmer bei „Promi Big Brother“, hat sich mit der Supermarktkette Aldi zusammengetan. Die Werbung im Stil typischer Parfüm-Werbung wurde für den Valentinstag produziert und geht in den Sozialen Medien viral.





Der Clou: Fragrance wirbt nicht etwa für ein echtes Parfüm, sondern für die Backwaren von Aldi. (Ende des Clips: Oberkörperfrei mit Baguette)





Viele Twitter-User zeigen sich erheitert:





„Und damit war der neue Aldi-Werbespot mit Jeremy Fragrance definitiv mein heutiges Highlight"

„Aldi Nord hat ein Werbevideo mit Jeremy Fragrance gemacht, um zu zeigen, wie "fragrant" ihre Backwaren sind. Das Konzept find ich so geil“





„Für mich, der beste Werbespot des Jahres 👌 Liebe alles daran“





Einige User gratulieren dem Discounter auch für die gelungen PR-Aktion.





„Wer auch immer die Idee hatte, GehaltserhöhungsPOWER für eure Mitarbeiter:in!“





„Unironisch neben Moneyboy x Kaufland die beste collab jemals. Noch nie wurde mir Frisches Brot in Parfüm-Form so gut verkauft“





Jeremy Fragrance ist durch seine Social-Media-Clips über Parfüms bekannt geworden. Das hat Aldi in seinem Werbespot nun gekonnt aufgegriffen.

