Jeremy Renner musste nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er sei in "kritischem, aber stabilem Zustand", so ein Sprecher.

Jeremy Renner (51) liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Der Zustand des Schauspielers sei "kritisch, aber stabil", zitiert das US-Branchenportal "Deadline" einen Sprecher des Hollywood-Stars. Renner habe die Verletzungen demnach beim Schneepflügen durch "einen wetterbedingten Unfall" erlitten.

Laut "Deadline" wurde Renner am Sonntag ins Krankenhaus geflogen. Sein Sprecher sagte, seine Familie sei jetzt bei ihm und er werde "hervorragend versorgt". Wo der Unfall stattfand, ist nicht bekannt. Laut US-Medienberichten hat der Schauspieler ein Haus in der Gegend von Reno, es soll sich um eine Ranch oberhalb des Lake Tahoe handeln. In der Region soll es am Silvesterabend einen Wintersturm gegeben haben.

Zweimal für den Oscar nominiert

Jeremy Renner war bisher zweimal für einen Oscar nominiert, für seine Rollen in "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) und "The Town - Stadt ohne Gnade" (2010). Renner ist zudem der Star der Paramount+-Serie "Mayor of Kingstown", der Marvel-Serie "Hawkeye" von Disney+ sowie der "Avengers"- und "Captain America"-Filme. Auch im "Mission Impossible"-Franchise war er zu sehen.