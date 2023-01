Am Neujahrestag überlebte Jeremy Renner einen schweren Unfall: Ein tonnenschwerer Schneepflug überrolle den Schauspieler. Wie brutal es ihn erwischt hat, verrät er nun auf Twitter.

Nach seinem Unfall am Neujahrstag hat sich Jeremy Renner aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. "Ich möchte mich bei allen für ihre Nachrichten und Aufmerksamkeiten bedanken. Viel Liebe und Dank an euch alle", schreib der Schauspieler auf Twitter. "Die mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden. Genau wie die Liebe und Verbindung zu Familie und Freunden."

Zu seinen Dankesworten veröffentlichte Renner eine Aufnahme von seinem Krankenbett. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Renners rechtes Bein von einem Physiotherapeuten behandelt wird.

Größere Gipsverbände sind auf der Aufnahme aber nicht zu erkennen. Am linken Knöchel ist nur ein Pflaster zu sehen. Welche Knochen gebrochen sein sollen, verriet Renner nicht.

Auf Instagram, wo Renner dasselbe Bild veröffentlichte, schrieb er zusätzlich: "Morgendliches Training, Vorsätze, all das hat sich an diesem besonderen Neujahrstag geändert … entstanden aus einer Tragödie für meine gesamte Familie, und schnell gebündelt in gelebter Liebe."

Neben Fans kommentieren auch Stars den Beitrag von Renner. Heidi Klum schrieb: "Ich schicke dir Liebe." Dahinter setzt sie ein Herz. Schauspieler Chris Hemsworth, der mit Renner in mehreren "Avengers"-Teilen zu sehen ist, munterte seinen Kollegen auf: "Du bist ein Champion, Kumpel. Wir lieben dich."

Jeremy Renner zeigt Humor nach Unfall

Am Neujahrstag war der 52-Jährige auf seinem Grundstück nahe dem Lake Tahoe an der Grenze der US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien von einem tonnenschweren Schneepflug überfahren worden. Zuvor soll er versucht haben, das Auto eines Familienmitglieds zu befreien, das nach einem heftigen Schneesturm stecken geblieben war. Er wurde ins Krankenhaus geflogen und operiert. Laut seinem Sprecherteam erlitt er ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthopädische Verletzungen".

Wenige Tage nach dem Unfall zeigte sich US-Schauspieler seinen Fans in einem humorvollen Video. In dem Clip, den er in seinen sozialen Medien veröffentlichte, liegt er auf der Intensivstation mit Schläuchen und Verletzungen im Gesicht in einem Klinikbett und schafft es dennoch über seinen Zustand zu witzeln. Was er wohl vor allem der liebevollen Pflege seiner Familie zu verdanken hat. "Ein 'nicht so toller' Tag auf der Intensivstation, verwandelte sich in einen fantastischen Spa-Tag mit meiner Schwester und meiner Mama", schrieb Renner zu dem Video, auf dem er eine kleine Kopfmassage bekommt.

Drei Wochen sind seit dem Unfall vergangenen. In einigen Tagen soll der 52-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen werden können.