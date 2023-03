Jeremy Renner arbeitet an seiner Genesung.

Jeremy Renner in Reha

Jeremy Renner in Reha Neffe Auggie ist sein größter Unterstützer

Eine süße Nachricht seines Neffen Auggie schenkt Schauspieler Jeremy Renner während seiner Reha offenbar viel Kraft.

Nach seinem schweren Schneepflugunfall Anfang des Jahres kämpft sich Jeremy Renner (52) derzeit ins Leben zurück. Einer seiner größten Unterstützer scheint dabei sein Neffe zu sein, den der Marvel-Star bei dem Unglück gerettet hat. In einer Instagram-Story teilte der Schauspieler nun das Foto einer süßen Nachricht, die er von dem kleinen Auggie bekommen hat.

"Ich bin so glücklich, dass mein Onkel Hawkeye (einer der 'Avengers') ist. Ich bin außerdem glücklich, dass mein Onkel seinen Unfall überlebt hat", schrieb Renners Neffe auf einem linierten Papier. Der Marvel-Star reagierte gerührt auf die Nachricht: "Liebe meinen kleinen Mann. Segne dich Auggie."

So kämpft sich Jeremy Renner zurück

In einer weiteren Story postete Renner das Foto von zwei Plüschfaultieren und schrieb dazu: "Meine inneren Gefühle." Aktuell ist der 52-Jährige jedoch alles andere als faul und arbeitet fleißig an seiner Genesung. Seinen Fans gewährt er immer wieder Einblick in die Reha-Maßnahmen.

Renner war bei einem Unfall Anfang Januar 2023 schwer verletzt worden. Nach einem Schneesturm auf seinem Grundstück am Berghang, ein paar Meilen vom Lake Tahoe entfernt, ist er von seiner eigenen Pistenraupe überfahren worden, die damals weggerutscht und direkt auf seinen Neffen zugerollt sein soll. Renner hatte versucht, das Kettenfahrzeug zu stoppen, erlitt dabei jedoch ein stumpfes Thorax-Trauma sowie mehr als 30 Knochenbrüche.