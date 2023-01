von Julia Mäurer Schauspieler Jeremy Renner wurde an Neujahr von einem Schneepflug überrollt und liegt seitdem im Krankenhaus. Freunde des 52-Jährigen sagen jetzt: Sein Zustand ist schlimmer als öffentlich bekannt.

Das neue Jahr begann für Schauspieler Jeremy Renner mit einem Horrorunfall: Der 52-Jährige wurde auf seinem Anwesen in Reno, Nevada von einem Schneepflug überrollt und schwer verwundet. Renner erlitt ein stumpfes Thoraxtrauma sowie orthopädische Verletzungen und liegt seitdem auf der Intensivstation. Zweimal wurde er bereits operiert. Auf seinem Instagram-Account teilt er gelegentlich kurze Videos oder Fotos aus seinem Krankenhausalltag. Zuletzt veröffentlichte er zwei Bilder aus dem verschneiten Reno und kommentierte: "Ich vermisse meinen Happy Place".

Wann Jeremy Renner die Klinik verlassen und wieder nach Hause zurückkehren wird, ist völlig offen. Seine Schwester Kym versicherte zwar kürzlich, er mache Fortschritte und sei ein wahrer Kämpfer. Freunde des Schauspielers berichteten jetzt jedoch dem US-Portal "RadarOnline", dass sein Zustand "viel schlimmer" sei als öffentlich bekannt und seine vollständige Genesung bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen könne.

"Jeremy ist sich der Tatsache bewusst, dass er dort draußen fast gestorben wäre. Die rechte Seite seines Brustkorbs war zerquetscht und sein Oberkörper kollabierte. Zudem erlitt er eine schwere Kopfwunde, die blutete, und eine Beinverletzung. Er hatte starke Schmerzen und Schwierigkeiten beim Atmen", sagte eine Quelle aus dem Umfeld Renners.

Unfall mit Schneepflug: Jeremy Renner muss erneut operiert werden

Vor allem der Brustkorb des Schauspielers sei schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass er in einer aufwendigen Operation rekonstruiert werden musste. Weitere Eingriffe an Renners Bein stünden noch bevor. "Ärzte neigen dazu, Operationen zeitlich zu strecken, um dem natürlichen Heilungsprozess des Körpers Zeit zu geben. Das ist hier der Fall", sagte der Insider. Renner habe noch einen langen Weg vor sich.

Verunfallter "Marvel"-Star Tödlicher Bogenschütze, Serienmörder und romantischer Lover: So wurde Jeremy Renner berühmt

Die Rolle, die ihn vor allem bei einem jüngeren Publikum bekannt machte: In der "Avengers"-Reihe, einer Comicverfilmung, spielt Renner jedes Mal den Bogenschützen Hawkeye, auch bekannt als Clint Barton. Hawkeye hat sehr gute Augen, kann gut zielen und seine Pfeile haben alle eine unterschiedliche Wirkung. So gehören etwa Elektroschocks und Explosionen zu seinem Repertoire.

Der schwere Unfall des Schauspielers ereignete sich am Neujahrsmorgen. Jeremy Renner hatte mit Hilfe seines Pistenbullys das Auto eines Familienmitglieds von den Schneemassen befreit. Nach getaner Arbeit geriet der Schneepflug plötzlich ins Rollen. Renner wollte zurück in die Fahrerkabine springen, um das Fahrzeug anzuhalten, wurde dabei aber von dem über 6000 Kilo schweren Gefährt überrollt. Der Schauspieler verlor viel Blut und wurde zunächst von einem benachbarten Arzt versorgt. Aufgrund eines Schneesturms und der abgeschiedenen Lage in den Bergen trafen die Rettungskräfte erst rund eine Stunde nach dem Notruf ein, um Renner ins Krankenhaus zu fliegen.

