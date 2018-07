Die Wrestling-Legende Jerry Lawler (68, "Der Mondmann") trauert um ihren Sohn Brian Christopher Lawler. Er verstarb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Das habe Jerry Lawlers Ex-Frau Kay, die Mutter von Brian, bestätigt. Lawlers Sohn war ebenfalls als Wrestler tätig und unter anderem unter dem Namen Grandmaster Sexay bekannt.

Er wurde festgenommen

Brian Lawler, der zuvor wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden war, hatte offenbar versucht, sich in einem Gefängnis nahe Memphis, im US-Bundesstaat Tennessee, das Leben zu nehmen. Polizisten hätten ihn in seiner Zelle gefunden und in ein Krankenhaus überwiesen, wo zunächst lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt worden seien.

Am Sonntagnachmittag sei Lawler schließlich verstorben. Sowohl sein Vater Jerry, sein Bruder Kevin als auch weitere Familienmitglieder sollen in seinen letzten Stunden bei ihm gewesen sein. Die WWE erklärte in einem kurzen Statement, dass sie der Familie, den Freunden und den Fans ihre Anteilnahme ausspreche.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111