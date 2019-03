Rock'n'Roll-Ikone Jerry Lee Lewis (83) hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Das berichteten am Freitag verschiedene US-Medien übereinstimmend. Der 83-Jährige befindet sich demnach derzeit in einem Krankenhaus in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) im Kreis seiner Familie. Auf Instagram veröffentlichte das Management des Musikers ein Statement und gibt darin Entwarnung.

"Die Ärzte erwarten eine vollständige Genesung", heißt es in der Mitteilung. Außerdem sei ein Gospel-Album in Planung und auch die kommenden Auftritte werden wie geplant stattfinden. Der Text endet mit der Bitte, dem Rock'n'Roll-Star Besserungswünsche zu schicken und für ihn zu beten. Auch ein Bibelvers ist Teil des Statements.

Durchbruch in den 50er Jahren

Jerry Lee Lewis wurde 1935 in Louisiana geboren. In den 50er Jahren wurde er mit Songs wie "Great Balls of Fire" und "Whole Lotta Shakin' Goin' On" bekannt. Sein energisches Klavierspiel sorgte für den Spitznamen "The Killer". Auch heute noch gibt der Musiker trotz seines hohen Alters Konzerte und geht auf Tour. Lewis ist zum siebten Mal verheiratet und hat sechs Kinder, von denen bereits zwei Söhne gestorben sind.