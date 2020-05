Jerry Stiller ist tot. Der Schauspieler und Comedian ist im Alter von 92 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, wie sein Sohn Ben Stiller (54) auf Twitter bekannt gab: "Er war ein großartiger Vater und Großvater und für ungefähr 62 Jahre der hingebungsvollste Ehemann für Anne. Wir werden ihn sehr vermissen. Ich liebe dich, Dad."

Nach einer langen Comedy-Karriere, Auftritten am Broadway und als Gaststar in Fernsehserien wurde Stiller Anfang der 1990er Jahre auch für seine Rolle in "Seinfeld" bekannt. Er spielte darin Frank Costanza. Dann überzeugte ihn Kevin James (55), in seiner Sitcom "King of Queens" mitzuwirken. Von 1998 bis 2007 hatte er die Rolle des Arthur Spooner inne, des Vaters von Carrie Heffernan (Leah Remini) und des Schwiegervaters von Doug Heffernan (Kevin James). Auch in "Zoolander" war Jerry Stiller zu sehen.