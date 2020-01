Das Schauspielerpaar Jesse Metcalfe (41, "Desperate Housewives") und Cara Santana (35, "Salem") soll sich getrennt haben - und das nach stolzen 13 Jahren Beziehung. Wie das US-Magazin "Us Weekly" von einem namentlich nicht genannten Insider erfahren haben will, soll der 41-Jährige in der ersten Januarwoche das gemeinsame Zuhause verlassen haben. Seit August 2016 waren die beiden verlobt.

Turtelt er schon anderweitig?

Erst am Wochenende waren Fotos von Metcalfe aufgetaucht, die den Schauspieler an der Seite fremder Frauen zeigen. Die Schnappschüsse wurden unter anderem von der britischen "Daily Mail" veröffentlicht. Es drängt sich also die Frage auf: Ist der 41-Jährige mehrgleisig gefahren? Nein, meint der Insider, "er hat sie nicht betrogen". Offizielle Statements der beiden zum vermeintlichen Liebes-Aus gibt es bislang nicht.