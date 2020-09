Jessica Alba wollte nur für ein Foto posieren. Doch das wäre ihr beinahe zum Verhängnis geworden: Sie wäre fast auf eine Schlange getreten.

Jessica Alba (39, "Fantastic Four") hatte eine tierische Begegnung der unheimlichen Art. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Video, auf dem sie mit Maske vor einer Statue in einem Garten posiert. Als sie den Mund-Nasen-Schutz für ein Foto abnehmen will, schaut sie nach unten und entdeckt nur wenige Meter entfernt etwas zwischen den Blättern: eine Klapperschlange.

Nach einem kurzen Aufschrei und einem "Oh Mist", sucht Jessica Alba das Weite. Glücklicherweise blieb die Schlange an Ort und Stelle und die Schauspielerin konnte sich unbeschadet entfernen. "Da ist eine Klapperschlange, genau da", sagt der Mann hinter der Kamera, während eine andere Frau im Hintergrund schreit: "Oh Mist, es ist eine Klapperschlange, verschwindet mal von hier!"

Neben dem Video postete Alba ein Foto, auf dem die Klapperschlange in voller Pracht zu sehen ist. "Wenn du unwissentlich über eine 1,5 Meter lange Klappeschlange läufst", lautet der Kommentar der Schauspielerin. Auch einige Stars sind von der gefährlichen Situation geschockt: "Eine riesige! Woah", schrieb Schauspieler Orlando Bloom (43). Sofia Vergara (48) kommentierte das Ganze mit ängstlich dreinblickenden Smileys.