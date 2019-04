Mit diesem Schnappschuss beweist Jessica Alba (37, "Honey"), dass auch in ihrem Mutteralltag nicht alles glatt geht. Wie es scheint, hat ihr jüngster Sohn Hayes (1) einen recht unappetitlichen "Unfall" in der Badewanne gehabt: "Wenn mein Einjähriger in die Wanne macht und ich meine Sieben- und Zehnjährige bitte, es für mich zu säubern", schreibt die Schauspielerin unter dem Familien-Selfie mit ihren Töchtern.

Weitere Details berichtet die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story, vor deren Anblick sie jedoch warnt: "Ihr könnt alles in meiner Story sehen. WARNUNG, es ist ekelhaft." Albas Follower reagieren auf den Post sichtlich amüsiert: "Ich konnte nicht aufhören zu lachen", heißt es unter anderem in den Kommentaren.