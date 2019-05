Im Showgeschäft ist Jessica Alba (38, "Dark Angel") mittlerweile ein alter Hase. In den vergangenen rund 25 Jahren spielte sie in unzähligen Filmen und Serien mit. Doch die Schauspielerin scheint immer noch nicht sonderlich gerne Liebesszenen zu drehen. Das verriet sie nun an der Seite ihres Ehemannes Cash Warren (40) im "The Skinny Confidential Him & Her Podcast", aus dem "Entertainment Tonight" zitiert.

Das Drehen derartiger Szenen sei einfach nur "seltsam", selbst wenn man mit Männern wie Bruce Willis (64) oder Pierce Brosnan (66) arbeite, die sie als "sehr attraktive Gentlemen" bezeichnete. "Es ist die meiste Zeit einfach nur eklig, weil es normalerweise ein Fremder ist", mit dem gedreht werde. Doch Alba habe einen kleinen Trick: Vor Liebesszenen genehmige sie sich ein Gläschen Tequila.

Ihr Mann sieht das anders

Warren konnte das alles aber gar nicht glauben. Es müsse seiner Meinung nach einfach Spaß machen, "mit jemandem rummachen" zu können. "Du hast immer noch Spaß dabei, der Kerl ist ein Hengst." Nur dafür würde er Schauspieler werden, scherzte er. Für Alba sei die Erfahrung allerdings zu intim, um sie auch noch vor der ganzen Filmcrew genießen zu können.