Mit ihrer Serien-Hauptrolle in „Dark Angel" schaffte Jessica Marie Alba im Jahr 2000 den großen Durchbruch. 2005 spielte sie an der Seite von Paul Walker in dem Actionfilm "Into the Blue" die heiße Verführerin. Ein Image, das der im April 1981 im kalifornischen Pomona in den USA geborenen Schauspielerin nicht geschadet hat. 2007 wurde sie vom Männermagazin FHM zur „Sexiest Woman in the World" gewählt. Doch was macht Jessica Alba heute? Alba wächst die ersten Jahre ihrer Kindheit auf verschiedenen Militärbasen der Airforce auf. Durch ständige Umzüge entwickelt Jessica eine Zwangsstörung und findet keine Bindung zu Gleichaltrigen. Im Alter von zwölf Jahren nimmt Jessica Schauspielunterricht, quasi über Nacht im Jahr 2000 nimmt ihre Karriere fahrt auf. Unerwartet ergattert sie die Hauptrolle als Super-Soldatin „Max Guevara" in „Dark Angel". Seitdem ist Alba hauptsächlich in Actionfilmen sowie in Komödien zu sehen. Darunter Filme wie „Sin City" im Jahr 2005 oder „The Love Guru" 2008. Neben ihrer Schauspielerei gründet Alba 2012 mit Chris Gavigan die „The Honest Company", die giftfreie Haushaltswaren, Babyprodukte und Körperpflegeprodukte herstellt, das Unternehmen soll heute einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar haben. Alba selber soll 350 Millionen US-Dollar besitzen. Zuletzt hat die dreifache Mutter beruflich etwas kürzer getreten, doch kürzlich spielte sie in dem Film "Trigger Warning", der 2022 Premiere feiert.





