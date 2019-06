Jessica Biel (37) scheint sich in die Riege der Stars einzureihen, die der Anti-Impfungs-Lobby in den USA ihre Unterstützung und ihr prominentes Gesicht leihen. Am Dienstag begleitete sie den bekennenden Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. (65) ins Regierungsviertel der US-Hauptstadt Washington. Dort unterstützte sie ihn offenbar bei dessen Protesten gegen einen Gesetzesantrag, der es Eltern erschweren würde, ihre Kinder von Impfungen befreien zu lassen - dies wäre dann nur noch mit der Zustimmung eines medizinischen Gutachters möglich.

Kennedy postete Bilder von sich und der "mutigen Jessica Biel" auf Instagram und bedankte sich für einen "produktiven Tag". Im Internet machte sich jedoch schnell Kritik breit: Ist Biel, die mit Ehemann Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") einen vierjährigen Sohn hat, tatsächlich eine Impfgegnerin? Sie selbst hat sich noch nicht öffentlich zu dem Thema geäußert, jedoch reagierte Kennedy auf Fragen in den Instagram-Kommentaren, ob die Schauspielerin seine "Bewegung" unterstütze. "Voll dabei", schrieb er. "Eine sehr mutige Frau."

Die Schauspielerin Rosanna Arquette (59, "Pulp Fiction") kommentierte Kennedys Instagram-Post mit "Danke, Jessica". Auch Stars wie Jim Carrey (57) oder Jenny McCarthy (46) haben sich in der Vergangenheit kritisch über Impfungen geäußert. Carrey sprach sich 2015 auf Twitter gegen Gesetzesentwürfe in Kalifornien aus, die die Anzahl an ungeimpften Kindern in dem Bundesstaat reduzieren sollte.

Damals hatte Kalifornien mit Ausbrüchen von Keuchhusten und Masern zu kämpfen gehabt. Auch jetzt verzeichnen die USA laut "LA Times" mit 750 Fällen - von denen 500 laut Gesundheitsamt nicht geimpft sind - den größten Masernausbruch seit 20 Jahren. Laut "LA Times" ist die Zahl der Fälle in Kalifornien derzeit noch gering - eine Tatsache, die Experten zufolge mit eben jenen Gesetzen zur Reduzierung der Ausnahmen bei Impfungen zusammenhängt, gegen die Biel an der Seite von Kennedy offenbar vorgeht.