Jessica Campbell ist tot. Die Schauspielerin verstarb bereits im Dezember plötzlich und unerwartet. Sie wurde nur 38 Jahre alt.

Trauer um die Schauspielerin Jessica Campbell. Wie das Portal "TMZ" unter Berufung auf Campbells Familie berichtet, starb die US-Amerikanerin bereits am 29. Dezember "plötzlich und unerwartet" im Alter von nur 38 Jahren in Portland/Oregon. Dem Bericht zufolge sei eine Autopsie angeordnet worden, die Ergebnisse stünden zur Stunde aber noch aus.

Laut ihrer Cousine brach Campbell, die mittlerweile als Heilpraktikerin arbeitete, beim Besuch ihrer Mutter und Tante in deren Badezimmer zusammen. Sofort herbeigerufene Rettungskräfte konnten sie allerdings nicht mehr wiederbeleben. Unter einer Covid-19-Erkrankung soll Campbell nicht gelitten haben. Sie hinterlässt einen zehnjährigen Sohn.

Bekannt wurde Campbell vor allem durch ihre Rolle in der Filmkomödie "Election" an der Seite von Reese Witherspoon (44) und Matthew Broderick (58) im Jahre 1999. Dort spielte sie die lesbische Schülerin Tammy. Weitere größere Rollen hatte sie in dem preisgekrönten Independent-Film "Dad's Day" und in "The Safety of Objects". 2002 hängte sie jedoch ihre Schauspielkarriere an den Nagel.