"Sie ist soooo glücklich, wenn sie ihr Kunstblut an mich schmieren kann."

Die Fortsetzung von "Es" (2017) wird gerade in Kanada gedreht. Einen kleinen Einblick in das Geschehen am Set gab Regisseur Andy Muschietti (45) auf Instagram mit einem Foto. Darauf zu sehen ist Schauspielerin Jessica Chastain (41) mit Kunstblut im Gesicht und auf den Armen. Sie lächelt in die Kamera, während der Filmemacher, den sie gerade umarmt, wenig begeistert die Augen schließt. Die 41-Jährige, für die der Dreh zu "Es - Teil 2" nun beendet ist, wie aus dem Post ebenfalls hervorgeht, spielt in dem Film die erwachsene Beverly Marsh. Der grauenhafte Pennywise soll im September 2019 in die Kinos zurückkehren.